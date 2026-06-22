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        Haberler Bilgi Ekonomi Kademeli emeklilik çıkacak mı? 2000-2008 arası SGK girişlileri için son durum ne, Meclis'te düzenleme var mı?

        Kademeli emeklilik çıkacak mı? 2000-2008 arası SGK girişlileri için son durum ne, Meclis'te düzenleme var mı?

        Kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin son gelişmeler, emeklilik hayali kuran milyonlarca sigortalı tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle EYT düzenlemesinden yararlanamayan 1999 sonrası sigorta girişi bulunan çalışanlar, "Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman yürürlüğe girecek?" sorularına yanıt arıyor. Gözler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TBMM'den gelebilecek olası açıklama ve düzenlemelere çevrilirken, prim günü ve yaş şartlarına ilişkin detaylar da araştırılıyor. İşte Kademeli emeklilik son durum gelişmeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 16:07 Güncelleme:
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        1

        Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kademeli emeklilik konusu, 2026 yılında da gündemdeki yerini koruyor. Erken emeklilik beklentisi içinde olan vatandaşlar, özellikle 2000-2008 yılları arasında sigorta girişi bulunanlar için yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. "Kademeli emeklilik yasası çıkacak mı, kimleri kapsayacak, şartlar neler olacak?" soruları yoğun şekilde araştırılırken, mevcut süreç ve kamuoyuna yansıyan son gelişmeler yakından izleniyor.

        2

        KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM NE, ÇIKACAK MI, NE ZAMAN?

        2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

        3

        1999 SONRASI ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK MI?

        EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor.

        4

        KADEMELİ EMEKLİLİK KAPSAMI NEDİR?

        Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.

        5

        EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."

        6

        KADEMELİ EMEKLİLİK NE DEMEK?

        Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.

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