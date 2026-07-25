Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? Kademeli erken emeklilik çıkacak mı, şartları neler?
Kademeli emeklilik düzenlemesine yönelik araştırmalar, EYT kapsamı dışında kalan milyonlarca çalışanın gündemindeki yerini koruyor. Özellikle 1999 sonrası sigorta girişi bulunan kişiler, TBMM'de sunulan kanun teklifleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelecek olası açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, kademeli emeklilik yasalaştı mı, Meclis'te son durum ne, resmi bir düzenleme bulunuyor mu? İşte kademeli emekliliğe ilişkin merak edilen son gelişmeler...
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayan milyonlarca sigortalı, kademeli emeklilik konusunda yaşanacak yeni gelişmelere odaklandı. Meclis'e sunulan kanun teklifleri kamuoyunda araştırılmaya devam ederken, düzenlemenin hayata geçirilip geçirilmeyeceği ve hangi çalışanları kapsayacağı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. "Kademeli emeklilik çıkacak mı, resmi çalışma var mı, son durum ne?" sorularının yanıtı ve süreçteki son gelişmeler haberimizde...
KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?
Kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor. Açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
1999 SONRASI ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK MI?
EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK KAPSAMI NEDİR?
Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.
EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."
KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.