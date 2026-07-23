KANALLARIN TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 23 TEMMUZ PERŞEMBE | Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı ile bugün televizyonda neler var?

23 Temmuz 2026 Perşembe akşamı televizyon başında vakit geçirmeyi planlayanlar, kanalların güncel yayın listelerine odaklandı. Ana haber bültenlerinin ardından ekranlarda dizilerden yarışmalara, yerli ve yabancı filmlerden eğlence programlarına kadar pek çok seçenek yer alacak. Show TV, Muhtemel Aşk’ın yeni bölümünü izleyiciyle buluştururken TV8’de MasterChef Türkiye rekabeti devam edecek. Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1 ve NOW TV’nin akşam kuşağında ekrana getireceği yapımlar da netleşti. Peki bu akşam televizyonda neler var, hangi program saat kaçta başlayacak? İşte 23 Temmuz Perşembe gününün kanal kanal yayın akışı…