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        Haberler Bilgi Magazin KANALLARIN TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 23 TEMMUZ PERŞEMBE | Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı ile bugün televizyonda neler var?

        KANALLARIN TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 23 TEMMUZ PERŞEMBE | Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı ile bugün televizyonda neler var?

        Televizyon karşısında keyifli bir akşam geçirmek isteyen izleyiciler, 23 Temmuz 2026 Perşembe gününün yayın akışını merak ediyor. Ulusal kanalların akşam kuşağında diziler, yarışmalar, filmler ve çeşitli eğlence programları ekrana gelecek. Show TV'de Muhtemel Aşk yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, TV8 ekranlarında MasterChef Türkiye heyecanı devam edecek. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'nin güncel yayın programları da belli oldu. Peki bu akşam hangi kanalda hangi yapım var? İşte 23 Temmuz Perşembe gününe ait kanal kanal televizyon rehberi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 12:04 Güncelleme:
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        1

        23 Temmuz 2026 Perşembe akşamı televizyon başında vakit geçirmeyi planlayanlar, kanalların güncel yayın listelerine odaklandı. Ana haber bültenlerinin ardından ekranlarda dizilerden yarışmalara, yerli ve yabancı filmlerden eğlence programlarına kadar pek çok seçenek yer alacak. Show TV, Muhtemel Aşk’ın yeni bölümünü izleyiciyle buluştururken TV8’de MasterChef Türkiye rekabeti devam edecek. Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1 ve NOW TV’nin akşam kuşağında ekrana getireceği yapımlar da netleşti. Peki bu akşam televizyonda neler var, hangi program saat kaçta başlayacak? İşte 23 Temmuz Perşembe gününün kanal kanal yayın akışı…

        2

        23 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 - Yeni Gelin

        09:00 - Aşk Laftan Anlamaz

        12:00 - Gelsin Hayat Bildiğin Gibi

        15:00 - Kızılcık Şerbeti

        18:25 - Show Ana Haber

        20:00 - Güldür Güldür Show

        00:15 - Muhtemel Aşk

        03:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 - Yabancı Damat

        09:30 - Yaprak Dökümü

        12:00 - Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 - Magazin D Yaz

        14:00 - Uzak Şehir

        16:45 - Aşk-ı Memnu

        18:30 - Kanal D Ana Haber

        20:00 - Daha 17

        23:00 - Özel Kargo

        00:45 - Özel Kargo

        02:15 - Akrep Kral: Kurtarmak İçin Savaş

        04:00 - Kuzey Güney

        4

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:18 - İstiklal Marşı

        05:20 - Hayallerinin Peşinde

        06:05 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        07:05 - Hangimiz Sevmedik

        10:00 - Kasaba Doktoru

        13:25 - Seksenler

        14:30 - Yürek Çıkmazı

        17:45 - Lingo Türkiye

        19:00 - Ana Haber

        19:55 - İddiaların Aksine

        20:00 - Asırlık Gece

        23:00 - Artemis Fowl | Yabancı Sinema

        01:00 - 3'te 3

        02:20 - Seksenler

        02:55 - Yürek Çıkmazı

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 - İki Aile

        09:30 - Sevdiğim Sensin

        12:00 - Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

        14:00 - Güzel Köylü

        16:30 - Erkenci Kuş

        19:00 - Star Haber

        20:00 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        22:30 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        00:30 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        02:30 - Güzel Köylü

        05:00 - Erkenci Kuş

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 - Kahvaltı Haberleri

        10:00 - Kırgın Çiçekleri

        13:00 - atv Gün Ortası

        14:00 - A.B.İ.

        16:30 - Var Mısın Yok Musun

        19:00 - atv Ana Haber

        20:00 - Var Mısın Yok Musun

        23:40 - Karanlığın Dişleri 2 / Yabancı Sinema

        01:35 - Karanlığın Dişleri 2 / Yabancı Sinema

        03:15 - Aldatmak

        05:30 - Safir

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        08:30 - Çalar Saat

        10:00 - Kirli Sepeti

        12:00 - Halef: Köklerin Çağrısı

        15:00 - Sen Çal Kapımı

        16:30 - Karagül

        19:00 - NOW Ana Haber

        20:00 - Orta Direk Şaban

        22:15 - Kayhan

        00:30 - Orta Direk Şaban

        02:45 - Bambaşka Biri

        04:45 - Yasak Elma

        06:00 - Son Yaz

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 - Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 - MasterChef Türkiye

        10:00 - Gazete Magazin

        14:00 - MasterChef Türkiye

        20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

        00:15 - Gazete Magazin

        04:00 - Oynat Bakalım

        05:30 - Tuzak

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