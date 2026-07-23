KANALLARIN TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 23 TEMMUZ PERŞEMBE | Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı ile bugün televizyonda neler var?
Televizyon karşısında keyifli bir akşam geçirmek isteyen izleyiciler, 23 Temmuz 2026 Perşembe gününün yayın akışını merak ediyor. Ulusal kanalların akşam kuşağında diziler, yarışmalar, filmler ve çeşitli eğlence programları ekrana gelecek. Show TV'de Muhtemel Aşk yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, TV8 ekranlarında MasterChef Türkiye heyecanı devam edecek. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'nin güncel yayın programları da belli oldu. Peki bu akşam hangi kanalda hangi yapım var? İşte 23 Temmuz Perşembe gününe ait kanal kanal televizyon rehberi…
23 Temmuz 2026 Perşembe akşamı televizyon başında vakit geçirmeyi planlayanlar, kanalların güncel yayın listelerine odaklandı. Ana haber bültenlerinin ardından ekranlarda dizilerden yarışmalara, yerli ve yabancı filmlerden eğlence programlarına kadar pek çok seçenek yer alacak. Show TV, Muhtemel Aşk’ın yeni bölümünü izleyiciyle buluştururken TV8’de MasterChef Türkiye rekabeti devam edecek. Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1 ve NOW TV’nin akşam kuşağında ekrana getireceği yapımlar da netleşti. Peki bu akşam televizyonda neler var, hangi program saat kaçta başlayacak? İşte 23 Temmuz Perşembe gününün kanal kanal yayın akışı…
23 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 - Yeni Gelin
09:00 - Aşk Laftan Anlamaz
12:00 - Gelsin Hayat Bildiğin Gibi
15:00 - Kızılcık Şerbeti
18:25 - Show Ana Haber
20:00 - Güldür Güldür Show
00:15 - Muhtemel Aşk
03:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Yabancı Damat
09:30 - Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Arası
13:00 - Magazin D Yaz
14:00 - Uzak Şehir
16:45 - Aşk-ı Memnu
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Daha 17
23:00 - Özel Kargo
00:45 - Özel Kargo
02:15 - Akrep Kral: Kurtarmak İçin Savaş
04:00 - Kuzey Güney
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:18 - İstiklal Marşı
05:20 - Hayallerinin Peşinde
06:05 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
07:05 - Hangimiz Sevmedik
10:00 - Kasaba Doktoru
13:25 - Seksenler
14:30 - Yürek Çıkmazı
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 - Ana Haber
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Asırlık Gece
23:00 - Artemis Fowl | Yabancı Sinema
01:00 - 3'te 3
02:20 - Seksenler
02:55 - Yürek Çıkmazı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - İki Aile
09:30 - Sevdiğim Sensin
12:00 - Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14:00 - Güzel Köylü
16:30 - Erkenci Kuş
19:00 - Star Haber
20:00 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
22:30 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
00:30 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
02:30 - Güzel Köylü
05:00 - Erkenci Kuş
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 - Kahvaltı Haberleri
10:00 - Kırgın Çiçekleri
13:00 - atv Gün Ortası
14:00 - A.B.İ.
16:30 - Var Mısın Yok Musun
19:00 - atv Ana Haber
20:00 - Var Mısın Yok Musun
23:40 - Karanlığın Dişleri 2 / Yabancı Sinema
01:35 - Karanlığın Dişleri 2 / Yabancı Sinema
03:15 - Aldatmak
05:30 - Safir
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 - Çalar Saat
10:00 - Kirli Sepeti
12:00 - Halef: Köklerin Çağrısı
15:00 - Sen Çal Kapımı
16:30 - Karagül
19:00 - NOW Ana Haber
20:00 - Orta Direk Şaban
22:15 - Kayhan
00:30 - Orta Direk Şaban
02:45 - Bambaşka Biri
04:45 - Yasak Elma
06:00 - Son Yaz
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 - Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 - MasterChef Türkiye
10:00 - Gazete Magazin
14:00 - MasterChef Türkiye
20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 - Gazete Magazin
04:00 - Oynat Bakalım
05:30 - Tuzak