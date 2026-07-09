KPSS 2 bin 83 personel alımı tercih ekranı: ÖSYM Merkezi Atama 2026/1 ne zaman yapılacak?
KPSS puanıyla kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce adayın gözü ÖSYM'nin 2026/1 merkezi atama takvimine çevrildi. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları, tercih sürecinin başlayacağı tarih ile başvuruların sona ereceği günü merak ederken, yayımlanacak tercih kılavuzunda kadro dağılımları, nitelik kodları ve başvuru şartları da ayrıntılı şekilde yer alacak. Peki, ÖSYM KPSS 2026/1 merkezi atama tercihleri ne zaman başlayacak ve hangi tarihte sona erecek? İşte bilgiler...
2026/1 KPSS merkezi atama süreci için geri sayım başladı. Kamu kurum ve kuruluşlarının memur alımlarında kullanılacak tercih dönemine ilişkin takvim, binlerce aday tarafından yakından takip edilirken, ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzuyla birlikte kontenjanlar, başvuru koşulları ve nitelik kodları netleşecek. Peki, KPSS 2026/1 merkezi atama tercihleri hangi tarihler arasında yapılacak, başvurular ayın kaçında tamamlanacak? İşte ayrıntılar...
KPSS 2026/1 TERCİH TAKVİMİ
ÖSYM'nin yıllık çalışma programına göre, 2026 yılının ilk merkezi yerleştirmesi olan KPSS-2026/1 tercihleri 9 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar, tercihlerini 16 Temmuz 2026 saat 23:59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapabilecekler.
Tercih Başlangıç Tarihi
9 Temmuz 2026
Tercih Bitiş Tarihi
16 Temmuz 2026
Başvuru Kanalı
ÖSYM AİS
TERCİH SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
1.Kılavuzun İncelenmesi: ÖSYM tarafından yayınlanacak olan KPSS-2026/1 Tercih Kılavuzu detaylıca okunmalı, nitelik kodlarına dikkat edilmelidir.
2.Tercih Listesinin Oluşturulması: Adaylar, puanlarına ve mezuniyet alanlarına uygun en fazla 30 tercih yapma hakkına sahiptir.
3.Ücret Ödemesi: Tercih bildirimini tamamlayan adayların, belirtilen bankalara veya ÖSYM'nin "Ödemeler" sistemine tercih ücretini yatırmaları şarttır.
Adayların, yerleştirme işlemlerinde mağduriyet yaşamamaları için tercih süresini geçirmemeleri ve bilgilerini kontrol ederek onaylamaları büyük önem arz edecek.