KPSS 2026 ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ: KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? 2026 KPSS ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?
Kamu kurumlarında memur olma hayali kuran yüz binlerce lise mezunu adayın merakla beklediği KPSS Ortaöğretim 2026 sınav tarihi netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre süreç başvuru, sınav ve sonuç tarihleriyle birlikte belli oldu. Peki, KPSS Ortaöğretim 2026 ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.
Kamu kurumlarında görev almak isteyen lise mezunlarının gündeminde 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle birlikte başvuru süreci ve sınav tarihi netlik kazandı. Adaylar ise “KPSS Ortaöğretim ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte başlayacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte sürece dair bilinmesi gereken tüm kritik tarihler…
KPSS 2026 ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHİ
Lise mezunları ve mezuniyet aşamasındaki adayların katılım sağlayabildiği KPSS Ortaöğretim oturumu, 2026 yılının en kritik merkezi sınavları arasında yer alıyor. Sınav için başvurular 27 Ağustos ile 8 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreci kaçıran adaylar ise 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde geç başvuru imkanından yararlanabilecek.
KPSS 2026 ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
2026 KPSS Ortaöğretim oturumu 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavın ardından adayların merakla beklediği sonuçlar ise 19 Kasım 2026 tarihinde ilan edilecek.