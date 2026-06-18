KPSS 2026 ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ: KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? 2026 KPSS ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?

MİT'ten DEAŞ operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), DEAŞ terör örgütünün sözde Horasan Vilayeti'nin medya yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda Abu Ubeyde ve Abu İbrahim kod isimli Ahmet Kazancı'yı yakaladı. Kazancı'nın, DEAŞ'ın Türk Medya Sorumlusu Abu Yasir Al Turki kod isimli Özgür Altun'un yerine geç... Daha Fazla Göster Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), DEAŞ terör örgütünün sözde Horasan Vilayeti'nin medya yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda Abu Ubeyde ve Abu İbrahim kod isimli Ahmet Kazancı'yı yakaladı. Kazancı'nın, DEAŞ'ın Türk Medya Sorumlusu Abu Yasir Al Turki kod isimli Özgür Altun'un yerine geçen kişi olduğu ortaya çıktı. Daha Az Göster