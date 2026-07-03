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        Haberler Bilgi Gündem KPSS LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ 2026 || KPSS Lisans başvuru tarihi ne zaman? KPSS Lisans başvuru nasıl yapılır?

        KPSS LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ 2026 || KPSS Lisans başvuru tarihi ne zaman? KPSS Lisans başvuru nasıl yapılır?

        KPSS lisans başvuru ücreti, sınava katılmak isteyen adayların en çok merak ettiği konular arasında yer almaya devam ediyor. Her yıl ÖSYM tarafından belirlenen başvuru ücretleri, sınav oturumlarına göre farklılık gösterebiliyor. 2026 yılı KPSS lisans sürecinde de adaylar, başvuru tarihleriyle birlikte ücret detaylarını yakından takip ediyor. Başvuru işlemlerini tamamlayabilmek için belirlenen ücretin ilgili süre içerisinde yatırılması gerekirken, geç başvuru döneminde ise ücretlerde artış uygulanabiliyor. Peki, KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar? KPSS Lisans başvuru tarihi ne zaman? KPSS Lisans başvuru nasıl yapılır? Tüm ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-03 15:12:37 Güncelleme:
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        KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar? KPSS Lisans başvuru tarihi ne zaman? KPSS Lisans başvuru nasıl yapılır? KPSS lisans başvuru ücreti, sınava katılmak isteyen adayların en çok merak ettiği konular arasında yer almaya devam ediyor. Her yıl ÖSYM tarafından belirlenen başvuru ücretleri, sınav oturumlarına göre farklılık gösterebiliyor. 2026 yılı KPSS lisans sürecinde de adaylar, başvuru tarihleriyle birlikte ücret detaylarını yakından takip ediyor. Başvuru işlemlerini tamamlayabilmek için belirlenen ücretin ilgili süre içerisinde yatırılması gerekirken, geç başvuru döneminde ise ücretlerde artış uygulanabiliyor. Peki, KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar? KPSS Lisans başvuru tarihi ne zaman? KPSS Lisans başvuru nasıl yapılır? Tüm ayrıntılar haberimizde.

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        KPSS LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        KPSS Lisans sınavı kapsamında adayların katılım sağlayacağı Genel Yetenek–Genel Kültür oturumu için başvuru ücreti 800 TL olarak açıklandı. Alan Bilgisi sınavına girecek adaylar için ise her bir oturumun ücreti 500 TL olarak belirlendi. Adayların tercih edecekleri oturum sayısına göre toplam ödeyecekleri ücret değişiklik gösterecek olup, başvuru sürecinde ödeme işlemlerinin zamanında tamamlanması büyük önem taşıyor.

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        KPSS LİSANS BAŞVURU TARİHİ

        KPSS Lisans başvuru işlemleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 1-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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        KPSS LİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        KPSS Lisans başvuruları, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden çevrim içi olarak ya da ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. İnternet üzerinden başvuru yapmak isteyen adaylar, ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayabilecek. Başvuru sürecinde bilgilerin eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması, olası sorunların önüne geçilmesi açısından önem taşıyor.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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