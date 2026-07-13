KPSS LİSANS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ || KPSS başvuru son gün ne zaman? KPSS lisans ne zaman yapılacak?
KPSS Lisans maratonunda geri sayım sürerken, kamu personeli olma hedefiyle hazırlık yapan adaylar hem başvuru sürecindeki son gelişmeleri hem de sınav takvimini yakından takip ediyor. Başvuru işlemlerini eksiksiz tamamlayan adaylar, Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarında ter dökecekleri sınav öncesinde takvim ayrıntılarını araştırıyor. Peki, KPSS başvuruları ne zaman sona eriyor ve lisans sınavı ne zaman yapılacak? İşte bilgiler...
Binlerce memur adayı için 2026 KPSS Lisans sürecinde kritik aşamaya geçildi. Başvuru döneminin tamamlanmasına kısa süre kala gözler bir yandan ÖSYM'nin başvuru ekranına çevrilirken, diğer yandan sınav oturumlarının gerçekleştirileceği tarihler merak konusu oldu. Peki, KPSS Lisans başvurularında son durum ne, sınav maratonu ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...
KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
ÖSYM'nin yayımladığı 2026 yılı sınav takvimine göre, 1 Temmuz tarihinde başlayan KPSS Lisans müracaatları bugün, yani 13 Temmuz 2026 tarihinde saat 23.59 itibarıyla sona eriyor.
KPSS GEÇ BAŞVURU NE NE ZAMAN?
Ana müracaat sürecini çeşitli nedenlerle kaçıran adaylar için ÖSYM ikinci bir hak tanıyor. Takvime göre, KPSS Lisans sınavı için geç başvuru günleri 22–23 Temmuz 2026 tarihleri arasında açılacak. Ancak geç başvuru günlerinde yapılan işlemler için sınav ücretinin normal dönem ücretine oranla %50 artırımlı olarak ödeneceği unutulmamalıdır.
KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleşecek. KPSS lisans sınav başvurularını 1 - 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlayacak. Alan Bilgisi oturumları 12 - 13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak. KPSS Lisans sınav sonuçları ise 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.