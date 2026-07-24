KPSS merkezi atama sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. Tercih işlemlerini tamamlayan binlerce aday, ÖSYM tarafından yapılacak açıklamayı yakından takip ediyor. Merkezi atama sonuçlarının açıklanacağı tarih ve sonuç ekranına erişim bilgileri, ÖSYM’nin yayımlayacağı duyuruyla netlik kazanacak. Peki, KPSS Merkezi Atama Sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Merkezi atama tercih sonuçları nereden sorgulanır? Ayrıntılar haberimizde.