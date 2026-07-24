KPSS Merkezi Atama Sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Merkezi atama tercih sonuçları nereden sorgulanır?
KPSS merkezi atama sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. Tercih işlemlerini tamamlayan binlerce aday, ÖSYM tarafından yapılacak açıklamayı yakından takip ediyor. Merkezi atama sonuçlarının açıklanacağı tarih ve sonuç ekranına erişim bilgileri, ÖSYM'nin yayımlayacağı duyuruyla netlik kazanacak. Peki, KPSS Merkezi Atama Sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Merkezi atama tercih sonuçları nereden sorgulanır? Ayrıntılar haberimizde.
KPSS merkezi atama sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. Tercih işlemlerini tamamlayan binlerce aday, ÖSYM tarafından yapılacak açıklamayı yakından takip ediyor. Merkezi atama sonuçlarının açıklanacağı tarih ve sonuç ekranına erişim bilgileri, ÖSYM’nin yayımlayacağı duyuruyla netlik kazanacak. Peki, KPSS Merkezi Atama Sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Merkezi atama tercih sonuçları nereden sorgulanır? Ayrıntılar haberimizde.
KPSS MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
KPSS merkezi atama sonuçları, memur adaylarının kamu kurumlarına yerleşme sürecinde merakla beklediği gelişmeler arasında yer alıyor. ÖSYM’nin geçmiş dönem uygulamalarına göre tercihlerin sona ermesinin ardından yaklaşık 1-2 hafta içinde yerleştirme işlemleri tamamlanarak sonuçlar erişime açılıyor. Bu kapsamda KPSS-2026/1 tercih sonuçlarının 30 Temmuz 2026 civarında açıklanması öngörülüyor. Adaylar, sonuçlar yayımlandığında ÖSYM’nin resmi internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle yerleştirme bilgilerini sorgulayabilecek.
KPSS MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
KPSS merkezi atama sonuçları açıklandığında adaylar, yerleştirme bilgilerine ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ulaşabilecek. Sonuçların ilan edilmesinin ardından yerleştirme verileri, atama işlemlerinin devamı için ilgili kamu kurumlarıyla elektronik ortamda paylaşılacak. Adaylar, hangi kadro ve kuruma yerleştirildiklerini sonuç ekranı üzerinden takip edebilecek.