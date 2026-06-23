KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHİ 2026: KPSS ön lisans başvurusu ne zaman? KPSS ön lisans başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS ön lisans maratonu için heyecan giderek artıyor! Başvuru süreci, sınav takvimi ve sonuçların açıklanacağı tarih adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alırken, henüz resmi detaylar netleşmeden araştırmalar hız kesmeden sürüyor. Peki başvurular hangi tarihte başlayacak, sonuçlar ne zaman duyurulacak? İşte adayların yakından takip ettiği o süreç…