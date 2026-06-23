KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHİ 2026: KPSS ön lisans başvurusu ne zaman? KPSS ön lisans başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans süreci için geri sayım başladı! Başvuru tarihleri, sınav takvimi ve sonuç açıklama günü adayların gündeminde ilk sıraya yerleşirken, kritik detaylar henüz netleşmeden araştırmalar hız kazandı. Peki başvurular ne zaman başlayacak, sonuçlar hangi tarihte ilan edilecek? İşte merak edilen detaylar…
2026 KPSS ön lisans maratonu için heyecan giderek artıyor! Başvuru süreci, sınav takvimi ve sonuçların açıklanacağı tarih adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alırken, henüz resmi detaylar netleşmeden araştırmalar hız kesmeden sürüyor. Peki başvurular hangi tarihte başlayacak, sonuçlar ne zaman duyurulacak? İşte adayların yakından takip ettiği o süreç…
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
KPSS ön lisans başvuru süreci 29 Temmuz 2026’da başlayacak ve 10 Ağustos 2026’ya kadar devam edecek. Adayların, bu tarih aralığında başvurularını ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ya da başvuru merkezleri aracılığıyla tamamlaması gerekecek. Normal başvuru süresini kaçıranlar için ise 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde geç başvuru imkânı sunulacak.
KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, 2026 KPSS ön lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. Adaylar, bu önemli sınavda ter dökerek kamu kariyeri için ilk adımı atacak.
KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 KPSS ön lisans sınav sonuçları, 30 Ekim tarihinde adayların erişimine sunulacak. Sınava katılanlar, puan bilgilerine ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve kişisel şifreleriyle ulaşabilecek.