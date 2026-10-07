KPSS P1-P2-P3 PUAN TÜRLERİ NEDİR? 2026 KPSS Lisans hangi puan türlerine göre nasıl tercih yapılır? KPSS P1-P2-P3 puan türleri hangi meslekleri kapsıyor?

KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların dikkatini bu kez sonuç belgesinde yer alan P1, P2 ve P3 puanları çekti. Sınava katılan binlerce kişi, bu üç puan türünün neyi ifade ettiğini ve kamu personeli alımlarında hangi alanlarda kullanıldığını araştırmaya başladı. Özellikle tercih dönemine hazırlanan adaylar, sahip oldukları puan türüne göre hangi kadro ve mesleklere başvuru yapabileceklerini öğrenmek istiyor. Peki, KPSS P1, P2 ve P3 nedir, aralarındaki farklar nelerdir ve hangi meslek gruplarında geçerlidir? İşte puan türlerine göre tercih seçenekleri ve merak edilen detaylar...