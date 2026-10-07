KPSS P1-P2-P3 PUAN TÜRLERİ NEDİR? 2026 KPSS Lisans hangi puan türlerine göre nasıl tercih yapılır? KPSS P1-P2-P3 puan türleri hangi meslekleri kapsıyor?
ÖSYM'nin KPSS Lisans sonuçlarını açıklamasının ardından adayların gündeminde puan türlerinin anlamı yer almaya başladı. Sonuç ekranında P1, P2 ve P3 olmak üzere üç farklı puanla karşılaşan adaylar, bu puanların hangi hesaplamalara göre oluşturulduğunu ve hangi kadrolarda kullanılabildiğini araştırıyor. Özellikle kamu personeli alımlarında hangi puan türünün hangi meslek grupları için geçerli olduğu merak ediliyor. Peki, KPSS P1, P2 ve P3 puan türleri ne anlama geliyor, hangi kadro ve mesleklerde kullanılıyor? İşte puan türlerine göre tercih edilebilecek alanlara ilişkin ayrıntılar...
KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların dikkatini bu kez sonuç belgesinde yer alan P1, P2 ve P3 puanları çekti. Sınava katılan binlerce kişi, bu üç puan türünün neyi ifade ettiğini ve kamu personeli alımlarında hangi alanlarda kullanıldığını araştırmaya başladı. Özellikle tercih dönemine hazırlanan adaylar, sahip oldukları puan türüne göre hangi kadro ve mesleklere başvuru yapabileceklerini öğrenmek istiyor. Peki, KPSS P1, P2 ve P3 nedir, aralarındaki farklar nelerdir ve hangi meslek gruplarında geçerlidir? İşte puan türlerine göre tercih seçenekleri ve merak edilen detaylar...
KPSS P1 PUAN TÜRÜ NEDİR?
KPSS P1 puanı, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen sonuçlar üzerinden hesaplanır. Bu puan türünde Genel Yetenek testinin ağırlığı yüzde 70, Genel Kültür testinin ağırlığı ise yüzde 30'dur.
P1 puanı özellikle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile mühendislik fakültesi mezunlarının başvurduğu bazı kamu kadrolarında kullanılabilir. Denetim, uzmanlık ve benzeri nitelikler gerektiren kurum ilanlarında da KPSS P1 puanı adaylardan istenebilen puan türleri arasında yer alır. Başvurulabilecek kadrolar ise kurumların yayımladığı ilanlara ve özel şartlara göre değişiklik gösterebilir.
KPSS P1 Meslekleri
- Uzman Yardımcısı
- Müfettiş Yardımcısı
- Denetmen Yardımcısı
- Denetçi Yardımcısı
- Bazı kurumların A Grubu kariyer meslek kadroları
KPSS P2 PUAN TÜRÜ NEDİR?
KPSS P2 puanı, lisans düzeyinde sınava katılan adaylar için hesaplanan puan türlerinden biridir. Hesaplamada Genel Yetenek testinin yüzde 60, Genel Kültür testinin ise yüzde 40 oranında etkisi bulunur. Ortaöğretim ve ön lisans düzeyinde KPSS'ye giren adaylar için P2 puanı oluşturulmaz.
Bu puan türü, kamu kurumlarının özellikle uzmanlık ve belirli nitelik gerektiren bazı kadrolarında kullanılabilir. İİBF, hukuk, mühendislik ve benzeri alanlardan mezun adaylar, kurumların ilan şartlarına bağlı olarak KPSS P2 puanıyla başvuru yapabilir.
KPSS P2 Meslekleri
- Uzman Yardımcısı
- Müfettiş Yardımcısı
- Denetmen Yardımcısı
- Bazı kamu kurumlarının A Grubu kariyer kadroları
KPSS P3 PUAN TÜRÜ NEDİR?
KPSS P3, lisans mezunlarının kamu personeli alımlarında en sık karşılaştığı puan türlerinden biridir. Bu puan, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden alınan sonuçların eşit oranda değerlendirilmesiyle hesaplanır.
KPSS P3 puanının hesaplanmasında;
Genel Yetenek yüzde 50,
Genel Kültür yüzde 50 oranında etkili olur.
P3 puanı, lisans mezunlarının başvurabildiği çok sayıda memur ve sözleşmeli personel ilanında kullanılabilir. Hangi kadrolarda geçerli olduğu ise kurumların yayımladığı başvuru şartlarına göre değişiklik gösterebilir.
KPSS P3 Meslekleri
- Memur
- Bilgisayar İşletmeni
- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ)
- Mühendis
- Mimar
- Hemşire
- Psikolog
- Sosyal Çalışmacı
- Diyetisyen
- Fizyoterapist
- Büro Personeli
- Koruma ve Güvenlik Görevlisi
- İcra Memuru
- Zabıta Memuru
- Bazı lisans mezunlarına yönelik diğer B Grubu kadrolar