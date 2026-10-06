KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI? 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru tarihleri belli oldu mu?
Ekim ayının gelmesiyle birlikte üniversite öğrencilerinin gündeminde KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları öne çıktı. YKS yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin başvuru takvimini ne zaman duyuracağını araştırmaya başladı. e-Devlet üzerinden alınan başvurularda tarihlerin yanı sıra kimlerin başvuru yapabileceği, değerlendirme aşamalarının nasıl işleyeceği ve sonuçların hangi dönemde açıklanacağı da merak ediliyor. Peki 2026 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, başvuru tarihleri ne zaman belli olacak? İşte GSB'nin yapacağı açıklama öncesinde öne çıkan ayrıntılar...
Üniversite öğrencilerinin yakından takip ettiği KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları için yeni dönem beklentisi başladı. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması ve YKS yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın açıklayacağı başvuru takvimine çevrildi. Öğrenciler, başvuruların hangi tarihte başlayacağını, e-Devlet üzerinden işlemlerin nasıl yapılacağını ve değerlendirme sonuçlarının ne zaman duyurulacağını merak ediyor. Peki 2026 KYK burs başvuruları açıldı mı, kredi ve burs başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte GSB’den beklenen duyuru öncesinde bilinmesi gerekenler...
KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN YAPILACAK?
2026-2027 eğitim öğretim dönemine ait KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru takvimi henüz belli olmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeni döneme ilişkin resmi bir başvuru duyurusu yayımlanmış değil.
Burs ve kredi başvurularının başlayacağı tarih, GSB’nin yapacağı açıklamayla netlik kazanacak. Bu nedenle öğrencilerin Bakanlığın resmi kanallarından gelecek duyuruları takip etmesi gerekiyor.
2025-2026 eğitim öğretim dönemine ilişkin KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, 13 Ekim 2025 tarihinde başlamış ve 17 Ekim 2025 saat 23.59’da tamamlanmıştı.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, öğrenciler tarafından e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru sürecinde burs ve kredi için iki ayrı işlem yapılmasına gerek bulunmuyor, adaylar tek başvuru formu üzerinden değerlendirmeye alınıyor.
Formda öğrencilerin maddi durumu, aile yapısı, öğrenim bilgileri ve sosyal koşullarına ilişkin çeşitli bilgiler talep ediliyor. Girilen beyanlar, ilgili kamu kurumlarındaki kayıtlarla karşılaştırılarak inceleniyor. Yapılan değerlendirme sonunda şartları karşılayan öğrencilerden bir bölümüne karşılıksız burs, diğerlerine ise geri ödemeli öğrenim kredisi veriliyor.
KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
2026 yılı Ocak ayından itibaren ön lisans ve lisans öğrencilerine verilen KYK burs ve öğrenim kredisi tutarı aylık 4 bin TL olarak uygulanmaya başladı.
2027 yılında geçerli olacak yeni burs ve kredi miktarının ise Aralık ayında yapılacak açıklamayla netleşmesi bekleniyor.
Güncel KYK ücretleri şöyle:
Lisans: 4.000 TL
Yüksek lisans: 8.000 TL
Doktora: 12.000 TL
KYK BURS VE KREDİ VERİLİRKEN ÖNCELİKLİ KİŞİLER KİMLER?
GSB, KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularını değerlendirirken öğrencilerin ekonomik ve sosyal durumlarını dikkate alıyor. Bazı öğrenci grupları ise mevzuatta yer alan öncelik hükümleri kapsamında değerlendiriliyor. Başvuru sırasında bilgileri sistem üzerinden doğrulanan başlıca öncelikli gruplar şöyle sıralanıyor:
- Şehitlerin çocukları ile bekâr kardeşleri ve gazilerin çocukları,
- Sağlık kurulu raporuyla yüzde 40 ve üzeri engeli bulunduğu belgelenen öğrenciler,
- Anne ve babası hayatını kaybetmiş öğrenciler,
- Devlet koruması altında yetişenler ile Darüşşafaka Lisesi mezunları,
- Milli sporcu belgesine sahip öğrenciler.