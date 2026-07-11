LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte lise tercih süreci başlıyor. Adaylar, yerel yerleştirme kapsamında okul seçimi yaptıktan sonra merkezî sınavla öğrenci alan liseler için en fazla 10, pansiyonlu okullar için ise en fazla 5 tercih hakkından yararlanabilecek. Böylece tercih listesine toplam 20 okul eklenebilecek. Peki, 2026 LGS tercihleri hangi tarihler arasında yapılacak ve başvurular nasıl tamamlanacak? İşte MEB’in yayımladığı tercih sürecine dair ayrıntılar…