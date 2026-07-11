LGS 2026 TERCİH TARİHLERİ: LGS tercihleri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? LGS tercih kılavuzu ile lise tercihi nasıl yapılacak? MEB duyurdu...
LGS sonuçlarının ilan edilmesinin ardından öğrenciler için tercih dönemi gündeme geldi. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan liselerden seçim yapan adaylar, ayrıca merkezî sınav puanıyla öğrenci kabul eden okullardan en fazla 10, pansiyonlu okullar arasından ise en fazla 5 tercih yapabilecek. Böylece öğrenciler toplamda 20 okulu listelerine ekleyebilecek. Peki, 2026 LGS tercih işlemleri nasıl gerçekleştirilecek, başvurular hangi tarihte başlayıp sona erecek? İşte Milli Eğitim Bakanlığının tercih sürecine ilişkin açıklamaları…
LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte lise tercih süreci başlıyor. Adaylar, yerel yerleştirme kapsamında okul seçimi yaptıktan sonra merkezî sınavla öğrenci alan liseler için en fazla 10, pansiyonlu okullar için ise en fazla 5 tercih hakkından yararlanabilecek. Böylece tercih listesine toplam 20 okul eklenebilecek. Peki, 2026 LGS tercihleri hangi tarihler arasında yapılacak ve başvurular nasıl tamamlanacak? İşte MEB’in yayımladığı tercih sürecine dair ayrıntılar…
LGS 2026 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?
MEB tarafından açıklanan takvime göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki ortaöğretim kurumları tercih süreci, 13-27 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
LGS 2026 TERCİHİ NASIL, NEREDEN YAPILACAK?
Tercih işlemi, öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul, meslek ortaokulu veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.
Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüğüne onaylatılacaktır.
LGS 2026 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!
Adayların lise tercihlerini hangi kriterlere göre yapacaklarını belirleyen 2026 LGS Tercih Kılavuzu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanarak resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı.
Kılavuzda; tercih süreci, yerleştirme esasları, kontenjan bilgileri ve okul türlerine ilişkin tüm detaylara yer verilirken, öğrenciler tercihlerini belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirebilecek.
LGS 2026 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 5 Ağustos 2026 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak olup tercih sonuçları 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınarak 14 Ağustos 2026 tarihinde duyurulacak.
LGS 2026 NAKİL VE YATILILIK BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular, 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlayacak.
Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında okul ve kurumlarca alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül 2026 tarihinde ilan edilerek e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.