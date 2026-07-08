LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB 2026 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden nasıl sorgulanır? LGS tercihleri ne zaman?
2026 LGS sonuçları için geri sayım devam ederken, sınava katılan öğrenciler ve aileleri açıklanacak puanlara odaklandı. 13 Haziran'da uygulanan sınavın ardından 8. sınıf öğrencilerinin lise tercihlerini şekillendirecek puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan takvim doğrultusunda sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, tercih ve yerleştirme sürecine ilişkin planlarını netleştirmeye başlayacak. İşte 2026 LGS sonuç ekranı, puan sorgulama işlemleri ve yüzdelik dilimlere dair merak edilenler…
2026 LGS sonuçları için öğrenciler ve velilerde bekleyiş devam ediyor. 13 Haziran’da düzenlenen sınava katılan 8. sınıf öğrencileri, lise tercih dönemine yön verecek puan ve yüzdelik dilimlerini öğrenmek için Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamasını bekliyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar, tercih edebilecekleri okullara ilişkin ilk değerlendirmelerini yapmaya başlayacak. Peki, 2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç sorgulama nereden yapılacak? İşte LGS sonuç ekranı ve tercih sürecine dair öne çıkan bilgiler…
LGS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı resmi takvime göre, LGS sonuçları 10 Temmuz Cuma günü açıklanacak.
LGS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?
LGS sonuçları "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Adaylar MEB resmi sitesi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.