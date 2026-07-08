Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB 2026 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden nasıl sorgulanır? LGS tercihleri ne zaman?

        LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB 2026 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden nasıl sorgulanır? LGS tercihleri ne zaman?

        2026 LGS sonuçları için geri sayım devam ederken, sınava katılan öğrenciler ve aileleri açıklanacak puanlara odaklandı. 13 Haziran'da uygulanan sınavın ardından 8. sınıf öğrencilerinin lise tercihlerini şekillendirecek puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan takvim doğrultusunda sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, tercih ve yerleştirme sürecine ilişkin planlarını netleştirmeye başlayacak. İşte 2026 LGS sonuç ekranı, puan sorgulama işlemleri ve yüzdelik dilimlere dair merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 10:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        2026 LGS sonuçları için öğrenciler ve velilerde bekleyiş devam ediyor. 13 Haziran’da düzenlenen sınava katılan 8. sınıf öğrencileri, lise tercih dönemine yön verecek puan ve yüzdelik dilimlerini öğrenmek için Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamasını bekliyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar, tercih edebilecekleri okullara ilişkin ilk değerlendirmelerini yapmaya başlayacak. Peki, 2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç sorgulama nereden yapılacak? İşte LGS sonuç ekranı ve tercih sürecine dair öne çıkan bilgiler…

        2

        LGS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı resmi takvime göre, LGS sonuçları 10 Temmuz Cuma günü açıklanacak.

        3

        LGS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

        LGS sonuçları "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Adaylar MEB resmi sitesi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.

        LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        MEB takvimine göre, LGS tercih işlemleri 13 - 24 Temmuz 2026 tarihleri arasında e-Okul üzerinden yapılabilecek.

        Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları 5-14 Ağustos tarihleri arasında olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sıcak hava devasa yılanları ortaya çıkardı

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sıcak havayla birlikte ortaya çıkan yaklaşık üç metre uzunluğundaki yılanlar görüntülendi. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        Rutte: Rusya uzun vadeli bir tehdit
        Rutte: Rusya uzun vadeli bir tehdit
        NATO Zirvesinde Çekya krizi
        NATO Zirvesinde Çekya krizi
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        Macron'dan Ankara'da sabah koşusu
        Macron'dan Ankara'da sabah koşusu
        Ankara'da NATO resepsiyonu
        Ankara'da NATO resepsiyonu
        Boşanma aşamasında bir kadın daha katledildi
        Boşanma aşamasında bir kadın daha katledildi
        Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
        Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
        Petrol yeniden sıçradı
        Petrol yeniden sıçradı
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!
        Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle ilgili davada ilk duruşma!
        Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle ilgili davada ilk duruşma!
        Yerli üretim ilk Dacia tanıtıldı
        Yerli üretim ilk Dacia tanıtıldı
        Nebahat Çehre tatilde
        Nebahat Çehre tatilde
        Turizm teşvikinde yerli işçi kriteri
        Turizm teşvikinde yerli işçi kriteri
        Prens Harry'yi çıldırtan karar
        Prens Harry'yi çıldırtan karar
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Zirve Swap beklentisi
        Zirve Swap beklentisi
        Maradona'nın rekorunu kırdı!
        Maradona'nın rekorunu kırdı!
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        Dünyanın en iyi salataları: 6 Türk lezzeti listede
        Dünyanın en iyi salataları: 6 Türk lezzeti listede