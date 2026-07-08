LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB 2026 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden nasıl sorgulanır? LGS tercihleri ne zaman?

2026 LGS sonuçları için öğrenciler ve velilerde bekleyiş devam ediyor. 13 Haziran’da düzenlenen sınava katılan 8. sınıf öğrencileri, lise tercih dönemine yön verecek puan ve yüzdelik dilimlerini öğrenmek için Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamasını bekliyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar, tercih edebilecekleri okullara ilişkin ilk değerlendirmelerini yapmaya başlayacak. Peki, 2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç sorgulama nereden yapılacak? İşte LGS sonuç ekranı ve tercih sürecine dair öne çıkan bilgiler…