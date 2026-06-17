Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem LGS TABAN PUANLARI SAY-SÖZ-EA 2026 | MEB LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimler ve kontenjanlar açıklandı mı?

        LGS TABAN PUANLARI 2026 MEB | LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimler ve kontenjanlar açıklandı mı?

        LGS taban puan sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjanlar gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak, aynı tarihte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da erişime açılacak. Yeni dönem taban puanları ile yüzdelik dilimler ise tercih ve yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından netleşecek. Bu süreçte adaylar, bir önceki yılın taban puanları ve başarı yüzdeliklerini referans alarak tercih hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, LGS 2026 lise taban puanları ve yüzdelik dilimler açıklandı mı, tercih dönemi ne zaman başlayacak? İşte MEB LGS taban puanları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 11:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        LGS 2026 maratonunun sona ermesiyle birlikte tercih hazırlığı yapan binlerce öğrenci, Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Mesleki Teknik Anadolu Liselerinin taban puanları ile yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. Tercih listelerini oluşturacak adaylar için kritik öneme sahip verilerin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından ilan edilmesi bekleniyor. Sınav sonuçlarının açıklanacağı 10 Temmuz'da ise tercih kılavuzu yayımlanarak resmi takvim netleşecek. Peki LGS 2026 taban puanları, yüzdelik dilimler ve kontenjanlar açıklandı mı, tercih tarihleri ne zaman başlayacak? İşte bilgiler...

        2

        LGS 2026 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER BELLİ OLDU MU?

        2026 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler açıklanmadı. Bu yıl öğrenciler 2025 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerine göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek.

        E-OKUL 2025 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        LGS 2025 İSTANBUL TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER

        Fatih / Erkek Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi 500,0000 tam puan, yüzdelik dilim 0,01, Kontenjan sayısı 150

        Beyoğlu / Galatasaray Lisesi 500.000 tam puan, 2025 yüzdelik dilim 0,01, Kontenjan sayısı 100

        Kabataş Erkek Lisesi Anadolu Lisesi 500,000 tam puan, 2025 yüzdelik dilimler 0,01, Kontenjan sayısı 90

        Kadıköy / Atatürk Fen Lisesi 495,3526 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 0,09, 2025 Kontenjan sayısı 30

        Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi 493,9643 taban puanı, 2025 yüzdelik dilimler 0,14, 2025 Kontenjan sayısı 120

        Kadıköy / Atatürk Fen Lisesi 493,9643 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 0,14, 2025 Kontenjan 90

        Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi 489,0189 taban puanı, 2025 yüzdelik dilim 0,31, 2025 kontenjan sayısı 90

        4

        ANKARA 2025 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER

        Ankara / Çankaya / Ankara Fen Lisesi 494,5096 taban puan 2025 yüzdelik dilim 0,09

        Ankara / Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi 489,0189 2025 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 0,31

        Ankara / Elmadağ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay

        Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Havacılık ve Uzay Teknolojisi 2025 taban puanı 480,2425, 2025 yüzdelik dilim 0,87

        Ankara / Çankaya / Cumhuriyet Fen Lisesi 477,3322 2025 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 1,04

        Ankara / Çankaya / Betül Can Anadolu Lisesi 436,562 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 5,32

        5

        İZMİR 2025 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER

        Bornova / Fen Lisesi 2025 taban puanı 493,9643, 2025 yüzdelik dilim 0,14

        Konak / Atatürk Lisesi 2025 taban puanı 493,9643, 2025 yüzdelik dilim 0,14

        Bornova Anadolu Lisesi 2025 taban puanı 484,1567, 2025 yüzdelik dilimler 0,59

        Buca / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi 2025 taban puanı 475,6722, 2025 yüzdelik dilim 1,21

        Karşıyaka / Cihat Kora Anadolu Lisesi 2025 taban puanı 463,7130, 2025 yüzdelik dilimler 2,25

        Çiğli Fen Lisesi 2025 taban puanı 456,6927, 2025 yüzdelik dilim 2,95

        Karabağlar / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi 451,2875 2025 taban puanı, 2025 yüzdelik dilim 3,54

        6

        2026 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2026 LGS tercih işlemleri 13 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tayin tartışmasında eşi ve kayınpederini öldüren şüpheli adliyede

        Antalya'da, tayin nedeniyle tartıştığı din kültürü öğretmeni eşi 40 yaşındaki Aslıhan Öztürk Bulak ile kayınpederi 74 yaşındaki Cafer Tayyar Öztürk'ü pompalı tüfekle vurup öldüren coğrafya öğretmeni 43 yaşındaki Orhan Bulak ifadesinde, "Sürekli tayin istiyordu. Eşimin hesabında bulunan 1.5 milyon li...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Ejderha nefesi"nde ölümcül risk!
        "Ejderha nefesi"nde ölümcül risk!
        Avrupa'da kura günü!
        Avrupa'da kura günü!
        Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
        Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
        Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        ABD basını: İran'la imzalanan anlaşma metni göründüğü gibi değil
        ABD basını: İran'la imzalanan anlaşma metni göründüğü gibi değil
        Şapkalar yarıştı
        Şapkalar yarıştı
        "Yeni ihraçlar olacak mı?" CHP'de MYK 5. defa toplanıyor
        "Yeni ihraçlar olacak mı?" CHP'de MYK 5. defa toplanıyor
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Kalp damarına stent takıldı
        Kalp damarına stent takıldı
        Haaland sahneye çıktı; Norveç Irak’ı devirdi!
        Haaland sahneye çıktı; Norveç Irak’ı devirdi!
        Avusturya, Ürdün'ü 3 golle yıktı!
        Avusturya, Ürdün'ü 3 golle yıktı!
        Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de
        Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de
        Borcu olana 76 günlük süre
        Borcu olana 76 günlük süre
        Saygıyla ölçülüyor
        Saygıyla ölçülüyor