LGS TABAN PUANLARI 2026 MEB | LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimler ve kontenjanlar açıklandı mı?
LGS taban puan sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjanlar gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak, aynı tarihte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da erişime açılacak. Yeni dönem taban puanları ile yüzdelik dilimler ise tercih ve yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından netleşecek. Bu süreçte adaylar, bir önceki yılın taban puanları ve başarı yüzdeliklerini referans alarak tercih hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, LGS 2026 lise taban puanları ve yüzdelik dilimler açıklandı mı, tercih dönemi ne zaman başlayacak? İşte MEB LGS taban puanları...
LGS 2026 maratonunun sona ermesiyle birlikte tercih hazırlığı yapan binlerce öğrenci, Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Mesleki Teknik Anadolu Liselerinin taban puanları ile yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. Tercih listelerini oluşturacak adaylar için kritik öneme sahip verilerin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından ilan edilmesi bekleniyor. Sınav sonuçlarının açıklanacağı 10 Temmuz'da ise tercih kılavuzu yayımlanarak resmi takvim netleşecek. Peki LGS 2026 taban puanları, yüzdelik dilimler ve kontenjanlar açıklandı mı, tercih tarihleri ne zaman başlayacak? İşte bilgiler...
LGS 2026 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER BELLİ OLDU MU?
2026 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler açıklanmadı. Bu yıl öğrenciler 2025 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerine göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek.
E-OKUL 2025 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER İÇİN TIKLAYINIZ
LGS 2025 İSTANBUL TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER
Fatih / Erkek Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi 500,0000 tam puan, yüzdelik dilim 0,01, Kontenjan sayısı 150
Beyoğlu / Galatasaray Lisesi 500.000 tam puan, 2025 yüzdelik dilim 0,01, Kontenjan sayısı 100
Kabataş Erkek Lisesi Anadolu Lisesi 500,000 tam puan, 2025 yüzdelik dilimler 0,01, Kontenjan sayısı 90
Kadıköy / Atatürk Fen Lisesi 495,3526 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 0,09, 2025 Kontenjan sayısı 30
Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi 493,9643 taban puanı, 2025 yüzdelik dilimler 0,14, 2025 Kontenjan sayısı 120
Kadıköy / Atatürk Fen Lisesi 493,9643 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 0,14, 2025 Kontenjan 90
Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi 489,0189 taban puanı, 2025 yüzdelik dilim 0,31, 2025 kontenjan sayısı 90
ANKARA 2025 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER
Ankara / Çankaya / Ankara Fen Lisesi 494,5096 taban puan 2025 yüzdelik dilim 0,09
Ankara / Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi 489,0189 2025 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 0,31
Ankara / Elmadağ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay
Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Havacılık ve Uzay Teknolojisi 2025 taban puanı 480,2425, 2025 yüzdelik dilim 0,87
Ankara / Çankaya / Cumhuriyet Fen Lisesi 477,3322 2025 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 1,04
Ankara / Çankaya / Betül Can Anadolu Lisesi 436,562 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 5,32
İZMİR 2025 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER
Bornova / Fen Lisesi 2025 taban puanı 493,9643, 2025 yüzdelik dilim 0,14
Konak / Atatürk Lisesi 2025 taban puanı 493,9643, 2025 yüzdelik dilim 0,14
Bornova Anadolu Lisesi 2025 taban puanı 484,1567, 2025 yüzdelik dilimler 0,59
Buca / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi 2025 taban puanı 475,6722, 2025 yüzdelik dilim 1,21
Karşıyaka / Cihat Kora Anadolu Lisesi 2025 taban puanı 463,7130, 2025 yüzdelik dilimler 2,25
Çiğli Fen Lisesi 2025 taban puanı 456,6927, 2025 yüzdelik dilim 2,95
Karabağlar / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi 451,2875 2025 taban puanı, 2025 yüzdelik dilim 3,54
2026 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2026 LGS tercih işlemleri 13 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek.