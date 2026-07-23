LGS TERCİH SONUÇ TARİHİ 2026 | LGS tercihleri sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS nakil başvuru tarihleri açıklandı! LGS tercihleri son gün ne zaman?

LGS tercih sürecinde sona yaklaşılırken öğrenciler ve velilerin gündeminde yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih ile nakil takvimi bulunuyor. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruları yakından takip ederken, lise yerleştirme sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Peki, LGS tercihleri sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS nakil başvuru tarihleri açıklandı! LGS tercihleri son gün ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.