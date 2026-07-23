LGS TERCİH SONUÇ TARİHİ 2026 | LGS tercihleri sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS nakil başvuru tarihleri açıklandı! LGS tercihleri son gün ne zaman?
LGS tercih sürecinde sona yaklaşılırken öğrenciler ve velilerin gündeminde yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih ile nakil takvimi bulunuyor. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruları yakından takip ederken, lise yerleştirme sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Peki, LGS tercihleri sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS nakil başvuru tarihleri açıklandı! LGS tercihleri son gün ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.
LGS tercih sürecinde sona yaklaşılırken öğrenciler ve velilerin gündeminde yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih ile nakil takvimi bulunuyor. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruları yakından takip ederken, lise yerleştirme sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Peki, LGS tercihleri sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS nakil başvuru tarihleri açıklandı! LGS tercihleri son gün ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS kapsamında yapılan tercih işlemlerinin ardından öğrencilerin merakla beklediği yerleştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler, hangi liseye yerleştirildiklerini öğrenebilecek ve tercih sürecinin ardından başlayacak nakil dönemleri için gerekli adımları takip edebilecek.
LGS TERCİHLERİ SON GÜN NE ZAMAN?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen lise tercih işlemleri için belirlenen süre 27 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, bu tarihe kadar tercih başvurularını tamamlayarak yerleştirme sürecine dahil olacak. Tercih döneminin tamamlanmasının ardından gözler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak yerleştirme sonuçları ve nakil takvimine çevrilecek.
LGS NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ
LGS nakil ve yerleştirme takvimi şu şekilde işleyecek:
- Birinci nakil tercih başvuruları: 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 10 Ağustos 2026’da açıklanacak.
- İkinci nakil tercih başvuruları: 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak, sonuçlar 14 Ağustos 2026’da duyurulacak.
- Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler: İl ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında başvurabilecek. Komisyon yerleştirme işlemleri 28 Ağustos 2026’da tamamlanacak.
- Yatılılık başvuruları: 31 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak, yatılılık yerleştirme sonuçları ise 4 Eylül 2026’da ilan edilecek.