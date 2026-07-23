Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem LGS TERCİH SONUÇ TARİHİ 2026 | LGS tercihleri sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS nakil başvuru tarihleri açıklandı! LGS tercihleri son gün ne zaman?

        LGS TERCİH SONUÇ TARİHİ 2026 | LGS tercihleri sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS nakil başvuru tarihleri açıklandı! LGS tercihleri son gün ne zaman?

        LGS tercih sürecinde sona yaklaşılırken öğrenciler ve velilerin gündeminde yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih ile nakil takvimi bulunuyor. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruları yakından takip ederken, lise yerleştirme sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Peki, LGS tercihleri sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS nakil başvuru tarihleri açıklandı! LGS tercihleri son gün ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 13:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        LGS tercih sürecinde sona yaklaşılırken öğrenciler ve velilerin gündeminde yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih ile nakil takvimi bulunuyor. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruları yakından takip ederken, lise yerleştirme sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Peki, LGS tercihleri sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS nakil başvuru tarihleri açıklandı! LGS tercihleri son gün ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        LGS kapsamında yapılan tercih işlemlerinin ardından öğrencilerin merakla beklediği yerleştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler, hangi liseye yerleştirildiklerini öğrenebilecek ve tercih sürecinin ardından başlayacak nakil dönemleri için gerekli adımları takip edebilecek.

        3

        LGS TERCİHLERİ SON GÜN NE ZAMAN?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen lise tercih işlemleri için belirlenen süre 27 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, bu tarihe kadar tercih başvurularını tamamlayarak yerleştirme sürecine dahil olacak. Tercih döneminin tamamlanmasının ardından gözler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak yerleştirme sonuçları ve nakil takvimine çevrilecek.

        4

        LGS NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ

        LGS nakil ve yerleştirme takvimi şu şekilde işleyecek:

        - Birinci nakil tercih başvuruları: 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 10 Ağustos 2026’da açıklanacak.

        - İkinci nakil tercih başvuruları: 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak, sonuçlar 14 Ağustos 2026’da duyurulacak.

        - Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler: İl ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında başvurabilecek. Komisyon yerleştirme işlemleri 28 Ağustos 2026’da tamamlanacak.

        - Yatılılık başvuruları: 31 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak, yatılılık yerleştirme sonuçları ise 4 Eylül 2026’da ilan edilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 21 Temmuz 2026 (Ana Muhalefet Unvanı El mi Değiştiriyor?)

        "Ana Muhalefet" yeni parti mi olacak? Kaç vekil Özel ile hareket eder? CHP'yi bundan sonra ne bekliyor? Yeni ittifaklar mı kurulacak? Yargıtay'dan ret kararı çıkarsa ne olur? HT 360'da Dilek Gül sordu; Akademisyen Dr. Ufuk Aras ve Hukukçu Prof. Dr. Selami Kuran anlattı.  

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Yeni partide son gelişmeler
        Yeni partide son gelişmeler
        MSB'den 'Eurofighter' açıklaması
        MSB'den 'Eurofighter' açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        Madımak faciası için tazminat kararı
        Madımak faciası için tazminat kararı
        İklim değişikliği inme riskini artırıyor
        İklim değişikliği inme riskini artırıyor
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Kabusun fotoğrafı! "Karakolda bile beni tehdit etti!"
        Kabusun fotoğrafı! "Karakolda bile beni tehdit etti!"
        Diyarbakır Cezaevi 'Hafıza Müzesi' oluyor
        Diyarbakır Cezaevi 'Hafıza Müzesi' oluyor
        İkisi de bıçağına sarıldı... Kanlı düello kamerada!
        İkisi de bıçağına sarıldı... Kanlı düello kamerada!
        Fatih Portakal ifade verdi
        Fatih Portakal ifade verdi
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        ABD Dışişleri Bakanı: İran bedel ödeyecek
        ABD Dışişleri Bakanı: İran bedel ödeyecek
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"
        Tatilde telefon trafiği
        Tatilde telefon trafiği
        En yüksek maaşı pilotlar aldı; istihdam şampiyonu yine tıp oldu
        En yüksek maaşı pilotlar aldı; istihdam şampiyonu yine tıp oldu