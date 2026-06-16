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        Haberler Bilgi Spor MAÇ PROGRAMI 16 HAZİRAN SALI || Dünya Kupası heyecanı sürüyor! Bu akşam Dünya Kupası'nda kimin hangi takımın maçı var?

        MAÇ PROGRAMI 16 HAZİRAN SALI || Dünya Kupası heyecanı sürüyor! Bu akşam kimin hangi takımın maçı var?

        Maç programı 16 Haziran Salı günü hemen her gün olduğu gibi sporseverler tarafından en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Dünya Kupası heyecanı Türkiye saati ile bu akşam ve yarın sabahın ilk saatlerinde oynanacak olan I ve J grubu karşılaşmalarıyla devam edecek. Peki, bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar oynanacak? İşte merak edilip araştırılan detaylar....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 11:25 Güncelleme:
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        Dünya Kupası heyecanı hız kesmeden devam ederken sporseveler merak içerisinde "Bugün hangi maçlar oynanacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki Dünya Kupası'nda bu akşam ve yarın sabaha karşı I ve J grubu maçları oynanacak. Peki, bu akşam kimin hangi takımların maçı var? İşte detaylar...

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        DÜNYA KUPASI MAÇLARI 16 - 17 HAZİRAN

        I Grubu Fransa - Senegal 16 Haziran 2026 - 22:00
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        I Grubu Irak - Norveç 17 Haziran 2026 - 01:00
        J Grubu Arjantin - Cezayir 17 Haziran 2026 - 04:00
        J Grubu Avusturya - Ürdün 17 Haziran 2026 - 07.00
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