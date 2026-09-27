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        Haberler Bilgi Magazin MASTERCHEF'TE ELENEN İSİM KİM OLDU? 27 Eylül Masterchef Türkiye’de eleme potasında kim var, hangi yarışmacı veda etti?

        MASTERCHEF'TE ELENEN İSİM KİM OLDU? 27 Eylül Masterchef Türkiye’de eleme potasında kim var, hangi yarışmacı veda etti?

        Masterchef Türkiye eleme heyecanı izleyiciyle buluşuyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan programın son bölümünde mavi takımda en iyi tabağı yapan isim Nilay oldu ve Muhammed'in ismini verdi. Gecenin sonunda eleme potasına giren diğer isim ise Ayşe oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini üstlendiği programda mavi ve kırmızı takım yarışmacıları elenmemek için tüm hünerlerini sergiliyor. Bugün bir kişi elenecek. Peki, 27 Eylül 2026 Masterchef'te kim elendi, eleme potasında kim var, hangi yarışmacı veda etti? İşte, Masterchef Türkiye son bölümde yaşananlar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Eylül 2026 - 23:16 Güncelleme:
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        Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef’te haftanın eleme adayları belirlendi. 27 Eylül Pazar günü yayınlanan bölümde ise bir kişi elenecek. Ekrana gelen son bölümde MasterChef dokunulmazlık oyununda yarışmacılar börek yaptı. Kazanan taraf kırmızı takım oldu. Bu sebeple mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Peki 27 Eylül Pazar günü Masterchef'te kim elendi, kim gitti?

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        MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

        Masterchef elenen yarışmacı açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

        MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

        Recep, Armağan, Eyyüp Can, Nilay, Enes, Hasan Alp, Muhammed ve Ayşe.

        MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Masterchef dokunulmazlık oyununda yarışmacılar börek yaptı. Kazanan taraf kırmızı takım oldu. Bu sebeple mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

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        26 EYLÜL 2026 MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Masterchef'te haftanın eleme adayları Recep, Armağan, Eyyüp Can, Nilay, Enes ve Hasan Alp olmuştu. 26 Eylül 2026 mavi takımda en iyi tabağı yapan isim Nilay oldu ve Muhammed'in ismini verdi. Gecenin sonunda eleme potasına giren diğer isim ise Ayşe oldu.

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