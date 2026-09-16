CANSU MASTERCHEF'E VEDA ETTİ

MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim Cansu oldu. Cansu'nun vedasının ardından yarışmacılar yeni haftada mücadeleye devam ediyor.

Yeni haftanın ilk takım oyunu ise yarışmacılar için hem dokunulmazlık hem de eleme potasına girmemek açısından büyük önem taşıyor. Yarışmacılar haftanın ilerleyen bölümlerinde yeniden dokunulmazlık oyunlarında karşı karşıya gelecek.Eleme gecesinde ise Cansu yarışmaya veda etti.