MasterChef'te ilk takım oyunu! 15 Eylül Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de yeni haftanın heyecanı takım kaptanlarının belirlenmesinin ardından devam ediyor. Haftanın ilk takım oyununda mavi takım kaptanı Armağan ile kırmızı takım kaptanı Bahar, takımlarının başında mücadele etti. Yarışmacılar gecenin konsepti olan tavuklar ile en iyi tabakları hazırlayarak dokunulmazlığı kazanmaya çalıştı. Şefler hazırlanan yemekleri lezzet, sunum ve teknik açıdan değerlendirdi. Eleme gecesinde Cansu'nun yarışmaya veda etmesinin ardından yarışmacılar yeni haftaya iddialı bir başlangıç yapmak için tezgah başındaydı. Peki 15 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'te haftanın ilk takım oyununda yaşananlar...
MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için tezgahların başına geçti. Yeni haftada mavi takım kaptanı Armağan, kırmızı takım kaptanı ise Bahar oldu. Gecenin konsepti tavuklar olurken yarışmacılar şeflerin istediği yemekleri en başarılı şekilde hazırlamak için zamanla yarıştı. Peki 15 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
15 Eylül MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takım karşı karşıya geldi. Şeflerin değerlendirmesinin ardından puan üstünlüğü ile kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazanan taraf oldu.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te bireysel dokunulmazlık oyununu Emre kazandı.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te ilk eleme adayı Şiringül olurken, ikinci eleme adayı ise Tolgahan oldu.
TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
Mavi takım:
Armağan (Takım Kaptanı)
Muhammed
Nurten
Enes
Batuhan
Ayşe
Tolgahan
Şiringü
Recep
Emre Can
Kırmızı takım:
Bahar (Takım Kaptanı)
Nilay
Şükran
Tolga
Hasanalp
Eyyüp Can
Burçin
Faruk
Kübra
Şadi
CANSU MASTERCHEF'E VEDA ETTİ
MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim Cansu oldu. Cansu'nun vedasının ardından yarışmacılar yeni haftada mücadeleye devam ediyor.
Yeni haftanın ilk takım oyunu ise yarışmacılar için hem dokunulmazlık hem de eleme potasına girmemek açısından büyük önem taşıyor. Yarışmacılar haftanın ilerleyen bölümlerinde yeniden dokunulmazlık oyunlarında karşı karşıya gelecek.Eleme gecesinde ise Cansu yarışmaya veda etti.