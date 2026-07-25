MasterChef kim kazandı? 25 Temmuz Cumartesi Masterchef ana kadroya kim girdi, 8. önlüğü kim aldı?

MasterChef Türkiye'de ana kadro seçmeleri tüm heyecanıyla sürerken, 25 Temmuz Cumartesi akşamı ekrana gelen bölümde bir yarışmacı daha hayaline ulaşıyor. Sezonun 8. beyaz önlüğü için mutfakta kıyasıya mücadele eden yarışmacılar arasından gecenin en başarılı tabağını hazırlayan isim ana kadroya katılmaya hak kazanıyor. Peki, MasterChef'te 8. önlüğü kim kazandı, ana kadroya giren 8. yarışmacı kim oldu? İşte merak edilen detaylar…