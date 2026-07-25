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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 25 Temmuz Cumartesi Masterchef ana kadroya kim girdi, 8. önlüğü kim aldı?

        MasterChef kim kazandı? 25 Temmuz Cumartesi Masterchef ana kadroya kim girdi, 8. önlüğü kim aldı?

        MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı hız kesmeden devam ediyor. TV8 ekranlarında 25 Temmuz Cumartesi akşamı yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar, ana kadroya adını yazdıran 8. isim olabilmek için şeflerin karşısına çıkıyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın değerlendirmeleri sonunda beyaz önlüğün yeni sahibi belli olurken, izleyiciler "MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 8. önlüğü kim aldı?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 20:42 Güncelleme:
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        MasterChef Türkiye'de ana kadro seçmeleri tüm heyecanıyla sürerken, 25 Temmuz Cumartesi akşamı ekrana gelen bölümde bir yarışmacı daha hayaline ulaşıyor. Sezonun 8. beyaz önlüğü için mutfakta kıyasıya mücadele eden yarışmacılar arasından gecenin en başarılı tabağını hazırlayan isim ana kadroya katılmaya hak kazanıyor. Peki, MasterChef'te 8. önlüğü kim kazandı, ana kadroya giren 8. yarışmacı kim oldu? İşte merak edilen detaylar…

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        MASTERCHEF KİM KAZANDI? 25 TEMMUZ ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        Açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        MASTERCHEF KİM KAZANDI? 24 TEMMUZ CUMA ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        MasterChef Türkiye 2026'nın 24 Temmuz Cuma akşamı yayınlanan bölümünde yarışmacılar, şeflerin verdiği yaratıcı yemek ve eleme etaplarında en başarılı tabağı hazırlayabilmek için mücadele etti. 24 Temmuz Cuma akşamı ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan oldu.

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        MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

        1. GRUP

        Ana kadroya giren 1. yarışmacı: Batuhan

        Ana kadroya giren 2. yarışmacı: Nila

        Ana kadroya giren 3. yarışmacı: Hasan Alp

        Ana kadroya giren 4. yarışmacı: Şiringül

        Ana kadroya giren 5. yarışmacı: Enes

        Ana kadroya giren 6. yarışmacı: Eyüp

        2. GRUP

        Ana kadroya giren 6. yarışmacı: Demirhan

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