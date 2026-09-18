MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 17 Eylül 2026 Perşembe MasterChef ödülü ne oldu?
MasterChef Türkiye'de 17 Eylül Perşembe akşamı oynanacak ödül oyunu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Yeni bölümde geçmiş sezonun şampiyonlarından Serhat Doğramacı konuk oldu. Gecenin konsepti hamburgerler olurken yarışmacılar lezzetli tabaklar hazırlayarak ödülü kazanmak için mücadele etti. MasterChef ödül oyununda hangi takımın veya yarışmacının galip geleceği ve ödülün ne olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı, 17 Eylül 2026 MasterChef ödülü ne oldu? İşte MasterChef Türkiye'de ödül oyunu kazanan yarışmacı...
MasterChef Türkiye'de heyecan ödül oyunu ile sürdü. Programa konuk olan Serhat Doğramacı, yarışmacılarla bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı. Şeflerin değerlendirmesiyle şekillenecek ödül oyunu, yarışmacıların yaratıcılıklarını ve teknik becerilerini ortaya koymalarını gerektirecek. MasterChef ödül oyununun sonucu ve kazanan yarışmacı, şeflerin değerlendirmelerinin ardından belli oldu. Peki, MasterChef ödül oyunu kim kazandı ve 17 Eylül MasterChef ödülü ne oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de ödül oyununu Tolga kazandı.
17 EYLÜL MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE OLDU?
MasterChef'te ödül oyununu kazanan Tolga 100 bin TL'nin sahibi oldu.
MASTERCHEF YENİ BÖLÜMÜNDE SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?
1997 yılında İstanbul'da doğan Serhat Doğramacı, genç yaşlarında küçük mutfaklarda kariyerine başlayan Doğramacı, stajyerlik şef yardımcılığı gibi pek çok alanda birçok mekanda çalışarak kendini geliştirmiştir.
2020 yılında MasterChef kupasını kaldıran Serhat Doğramacı, gastronomi sektöründe yavaş yavaş tanınır hale gelmiştir. İstanbul'da bir burger restoranı Masterchef Serhat, Bodrum'da ise doğal yaşamı destekleyen bir mekana imza atmıştır. Evli olan Şef Serhat Doğramacı'nın eşi Burcu Doğramacı da gastronomi alanında çalışıyor.
MASTERCHEF SERHAT MİCHELİN YILDIZI ALDI!
Yarışmadaki şampiyonluğu ardından kariyerine yükselişle devam eden Serhat Doğramacı burger restoranı ardından Bodrum'da da bir restoran sahibi oldu. Yetenekli şef Michelin 'Genç Şef' ödülünü ve Michelin Yeşil Yıldızı kazandı.
TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
Mavi takım:
Armağan (Takım Kaptanı)
Muhammed
Nurten
Enes
Batuhan
Ayşe
Tolgahan
Şiringü
Recep
Emre Can
Kırmızı takım:
Bahar (Takım Kaptanı)
Nilay
Şükran
Tolga
Hasanalp
Eyyüp Can
Burçin
Faruk
Kübra
Şadi
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim Cansu oldu. Cansu'nun vedasının ardından yarışmacılar yeni haftada mücadeleye devam ediyor.
Yeni haftanın ilk takım oyunu ise yarışmacılar için hem dokunulmazlık hem de eleme potasına girmemek açısından büyük önem taşıyor. Yarışmacılar haftanın ilerleyen bölümlerinde yeniden dokunulmazlık oyunlarında karşı karşıya gelecek.Eleme gecesinde ise Cansu yarışmaya veda etti.