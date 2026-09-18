MASTERCHEF YENİ BÖLÜMÜNDE SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

1997 yılında İstanbul'da doğan Serhat Doğramacı, genç yaşlarında küçük mutfaklarda kariyerine başlayan Doğramacı, stajyerlik şef yardımcılığı gibi pek çok alanda birçok mekanda çalışarak kendini geliştirmiştir.

2020 yılında MasterChef kupasını kaldıran Serhat Doğramacı, gastronomi sektöründe yavaş yavaş tanınır hale gelmiştir. İstanbul'da bir burger restoranı Masterchef Serhat, Bodrum'da ise doğal yaşamı destekleyen bir mekana imza atmıştır. Evli olan Şef Serhat Doğramacı'nın eşi Burcu Doğramacı da gastronomi alanında çalışıyor.

MASTERCHEF SERHAT MİCHELİN YILDIZI ALDI!

Yarışmadaki şampiyonluğu ardından kariyerine yükselişle devam eden Serhat Doğramacı burger restoranı ardından Bodrum'da da bir restoran sahibi oldu. Yetenekli şef Michelin 'Genç Şef' ödülünü ve Michelin Yeşil Yıldızı kazandı.