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        Haberler Bilgi Gündem MEB.GOV.TR BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI | 2026 BİLSEM mülakat sonuçları nereden, nasıl sorgulanır? BİLSEM mülakat sonucu sorgulama ekranı

        MEB.GOV.TR BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI | 2026 BİLSEM mülakat sonuçları nereden, nasıl sorgulanır? BİLSEM mülakat sonucu sorgulama ekranı

        BİLSEM mülakat sonuçları, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyordu. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından adayların eğitim planlamasında belirleyici olacak sonuçlar erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusuyla birlikte sonuç sorgulama ekranı ve erişim detayları da netleşti. Peki, 2026 BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nereden ve nasıl öğrenilir? İşte BİLSEM sonuçlarına ilişkin merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-03 17:33:39 Güncelleme:
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        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen BİLSEM bireysel değerlendirme süreci tamamlandı. 6 Nisan-19 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılan mülakatların ardından sonuçlar, 3 Temmuz Cuma günü adayların erişimine açıldı. Öğrenciler ve veliler, sonuçlarını e-Okul sistemi üzerinden sorgulayarak görüntüleyebilecek. Sonuç ekranına ulaşan adaylar, değerlendirme durumlarına göre kesin kayıt işlemleri için gerekli süreci başlatabilecek. Bu kapsamda "BİLSEM mülakat sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?" sorusunun cevabı haberimizde yer alıyor. İşte BİLSEM mülakat sonucu sorgulama ekranı...

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        BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen BİLSEM değerlendirme sürecinde sona gelindi. 6 Nisan-19 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılan bireysel değerlendirme mülakatlarının ardından sonuçlar, 3 Temmuz Cuma günü adayların erişimine açıldı.

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        BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Öğrenciler ve veliler, BİLSEM sonuçlarını e-Okul sistemi ile meb.gov.tr ve MEB’in resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sorgulayabiliyor.

        BİLSEM MÜLAKAT SONUCU SORGULAMA EKRANI MEB.GOV.TR

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        Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada;

        "2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren Bilim ve Sanat Merkezlerimizde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanmıştır.

        Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında kapsamlı ve bilimsel bir değerlendirme sürecinin ardından belirlenen öğrencilerimiz 27 Temmuz - 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında örgün eğitim kurumlarının bağlı olduğu il/ilçelerin sorumluluk alanında yer alan bilim ve sanat merkezlerine kayıtlarını yaptırabilecektir.

        Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında gerçekleştirilen değerlendirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, 6-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında öğrencilerimizin velileri tarafından https://eitiraz.meb.gov.tr adresinde yer alan e-İtiraz Modülü üzerinden yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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