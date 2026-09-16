Meclis ne zaman açılacak, yeni yasama dönemi hangi tarihte? 2026 TBMM açılış tarihi belli oldu
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni yasama dönemi açılış tarihi belli oldu. Yasama yılı açılışıyla birlikte yeni dönemde ele alınacak kanun teklifleri ve düzenlemeler de gündeme taşınması bekleniyor. Peki Meclis ne zaman açılacak, yeni yasama dönemi hangi tarihte?
Meclisin açılış tarihi merak ediliyor. Resmi Gazete'de yer alan karara göre Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ekim ayında mesaiye başlayacak. Yeni yasama döneminde pek çok konu ele alınacak. İşte meclis açılış tarihi
TBMM NE ZAMAN AÇILACAK?
TBMM'nin 2026 yılı yeni yasama döneminin başlayacağı tarih 1 Ekim 2026 olarak netleşti. Türkiye Büyük Millet Meclisi, yaz tatilinin ardından 1 Ekim 2026 tarihinde yeniden çalışmalarına başlayacak.
6 Ekim Salı günü ise Meclis Genel Kurulu çalışmalarına başlamış olacak.
TÜRK KIZILAY'INA 9 MADDELİK KANUN TEKLİFİ
Genel Kurul'da ilk gündem Türk Kızılay'ına yönelik düzenlemeleri içeren 9 maddelik kanun teklifi olacak. Teklifle Kızılay'a afet ve acil durumlar ile savaş zamanlarında hastalıkların önlenmesi için çalışma yapabilecek hukuki altyapı sağlanacak.
AFET BÖLGESİNDE GÖREV YAPAN KIZILAY PERSONELİNE TAZMİNAT
Afet, savaş ve çatışma bölgelerinde görev yapan Kızılay personeline nakdi tazminat ödenecek. Kızılay, savaşlarda esir değişimlerinde aracı olarak görev yapabilecek.
NAFAKA DÜZENLEMESİ: EVLİLİK SÜRESİNİN YARISI KADAR NAFAKA ÖDENECEK
Yeni yasama döneminde ilk sunulacak kanun teklifi ise nafaka düzenlemesini içeren 13. Yargı Paketi olacak. Paketle süresiz nafaka kaldırılacak. Evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka verilecek.
Mahkeme, çalışamayacak durumda olan ya da ileri yaştaki kadınlara daha uzun süreli nafaka kararı verebilecek. Önce çiftlerin boşanma davası görülecek, ayrılık kararı verilecek. Ardından davanın uzamasına sebep veren unsurlar arasında olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet; ayrıca davalarda görülecek.
HASTANE VE OKUL ÇEVRESİNDE SİGARA İÇİLEMEYECEK
13. Yargı Paketinin ardından sigara ve tütün ürünlerinin kullanımını azaltmaya yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis'e sunulacak.
Teklifle okul ve hastanelerin çevresinde sigara içilemeyecek. Park, bahçe ve oyun alanlarında sigaranın görünürlüğü azaltılacak.
Ayrıca satış yerlerinde tütün ürünleri kasa arkasından kaldırılacak. Teklifle sigara satışının elektronik sistem üzerinden yaş doğrulaması ile yapılması da gündemde.