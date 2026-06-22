Merkür Retrosu 2026 ne zaman başlıyor? Merkür Retrosu burçlara etkileri, başlangıç ve bitiş tarihi
Merkür Retrosu 2026 için geri sayım sürerken, astrolojiyle ilgilenen milyonlarca kişi gölgeli dönemin başlangıç tarihini ve burçlar üzerindeki olası etkilerini araştırmaya başladı. 22 Haziran itibarıyla hissedilmeye başlayacağı belirtilen süreç öncesinde, "Merkür Retrosu ne zaman başlıyor, hangi burçları etkileyecek?" soruları öne çıkıyor. İşte Merkür Retrosu'nun burçlara yansımaları ve merak edilen detaylar...
Astroloji gündeminin yakından takip edilen dönemlerinden biri olan Merkür Retrosu, 2026 yılında da gölgeli günleriyle dikkat çekiyor. 22 Haziran'dan itibaren etkilerinin hissedilmeye başlayacağı ifade edilen süreç öncesinde, burçlara yönelik değerlendirmeler merak konusu oldu. Peki Merkür Retrosu hangi tarihte başlayacak, burçlar bu dönemden nasıl etkilenecek? İşte burç burç Merkür Retrosu etkilerine ilişkin merak edilenler...
MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?
Merkür Retrosu 29 Haziran 2026 tarihinde başlıyor, 23 Temmuz 2026 tarihinde sona eriyor.
MERKÜR RETROSU NEDİR?
Merkür retrosu, astrolojide Merkür gezegeninin Dünya’dan bakıldığında geri gidiyormuş gibi görünmesi durumuna verilen isimdir. Aslında gezegen fiziksel olarak geri hareket etmez; bu durum, Dünya ile Merkür’ün Güneş etrafındaki hız farkından kaynaklanan optik bir yanılsamadır.