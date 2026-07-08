Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşandı. Döviz kuru ve uluslararası petrol piyasalarındaki hareketlilik nedeniyle motorinin litre fiyatına 8 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 76 kuruş zam geldi. Zam kararının pompaya yansımasının ardından sürücüler güncel akaryakıt fiyatlarını, benzin ve motorin litre fiyatlarını merak ediyor. Peki, motorin ne kadar oldu, benzin ve LPG fiyatları kaç TL? İşte 8 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları ve zam sonrası son durum...