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        Haberler Bilgi Ekonomi MOTORİNE ZAM SON DAKİKA || 76 kuruş zam geldi! 8 Temmuz 2026 benzin, LPG, motorin fiyatı ne kadar oldu?

        MOTORİNE ZAM SON DAKİKA || 76 kuruş zam geldi! 8 Temmuz 2026 benzin, LPG, motorin fiyatı ne kadar oldu?

        Motorin fiyatlarına beklenen zam 8 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi. Uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin etkisiyle motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 76 kuruş zam yapıldı. Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını araştırırken, "Motorine ne kadar zam geldi?", "Motorin litre fiyatı kaç TL oldu?" ve "8 Temmuz akaryakıt fiyatları" sorguları öne çıkıyor. İşte 8 Temmuz İzmir, Ankara, İstanbul il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 09:21 Güncelleme:
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        Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşandı. Döviz kuru ve uluslararası petrol piyasalarındaki hareketlilik nedeniyle motorinin litre fiyatına 8 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 76 kuruş zam geldi. Zam kararının pompaya yansımasının ardından sürücüler güncel akaryakıt fiyatlarını, benzin ve motorin litre fiyatlarını merak ediyor. Peki, motorin ne kadar oldu, benzin ve LPG fiyatları kaç TL? İşte 8 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları ve zam sonrası son durum...

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        MOTORİNE ZAM GELDİ! ZAM SONRASI MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

        Uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından motorinin litre fiyatına 8 Temmuz itibarıyla 76 kuruş zam yapıldı. Zamla birlikte akaryakıt istasyonlarında pompa fiyatları da güncellendi.

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        8 TEMMUZ GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI

        İstanbul Avrupa Yakası: 66,78 TL

        İstanbul Anadolu Yakası: 66,63 TL

        Ankara: 67,90 TL

        İzmir: 68,17 TL

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        Antalya: 69,22 TL

        Adana: 68,73 TL

        Bursa: 67,78 TL

        Kocaeli: 67,14 TL

        Sakarya: 67,45 TL

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        Trabzon: 68,63 TL

        Diyarbakır: 69,47 TL

        Gaziantep: 68,88 TL

        * Akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında oluşan işlenmiş ürün fiyatları ile döviz kurundaki değişimler dikkate alınarak hesaplanırken, nihai pompa fiyatları dağıtım şirketleri ile şehirler arasında farklılıklar gösterebiliyor.

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