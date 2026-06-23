MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2026: Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? PERTEM sorgulama ekranı
Milli Savunma Üniversitesi hayali kuran binlerce aday için kritik süreçte geri sayım başladı! Tercihlerini tamamlayan adaylar şimdi tek bir sorunun cevabına kilitlenmiş durumda: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Resmi açıklama henüz gelmezken, kulislerde konuşulan tarihler ve önceki yılların takvimi dikkat çekiyor. Gözler artık sonuçların ilan edileceği o kritik duyuruya çevrildi. Peki, Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
Milli Savunma Üniversitesi hayali kuran binlerce aday için kritik süreçte geri sayım başladı! Tercihlerini tamamlayan adaylar şimdi tek bir sorunun cevabına kilitlenmiş durumda: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Resmi açıklama henüz gelmezken, kulislerde konuşulan tarihler ve önceki yılların takvimi dikkat çekiyor. Gözler artık sonuçların ilan edileceği o kritik duyuruya çevrildi. Peki, Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 MSÜ tercih sonuçları için bekleyiş sürüyor. 25 Mart ile 24 Nisan tarihleri arasında tercihlerini tamamlayan adaylar, sonuçların ilan edileceği günü merakla takip ediyor. Geçen yıl sonuçların 24 Haziran’da açıklanmış olması, bu yıl için de benzer bir takvim beklentisini güçlendiriyor. Bu nedenle gözler, sonuçların hafta içinde erişime açılabileceği yönündeki olası duyuruya çevrilmiş durumda.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI