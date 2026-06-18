MTV BORCU SORGULAMA 2026: Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2. taksit ödemesi nasıl yapılır, son gün ne zaman?
2026 yılı MTV 2. taksit ödemeleri için geri sayım başlarken, araç sahipleri ödeme tarihleri ve borç sorgulama ekranlarına yoğunlaştı. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödemeleri Ocak ayında tamamlanırken, ikinci taksit süreci Temmuz ayında başlayacak. Yılda iki eşit taksit halinde ödenen MTV için son ödeme tarihi, ödeme kanalları ve sorgulama adımları merak ediliyor. Peki MTV 2. taksit ödemesi ne zaman yapılacak, MTV borcu nereden ve nasıl sorgulanır? İşte 2026 MTV ödeme ve borç sorgulama ekranına ilişkin detaylar...
Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte 2026 MTV ikinci taksit ödemelerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Araç sahipleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi borç sorgulama ve ödeme işlemlerinin hangi tarihlerde yapılacağını merak ediyor. Ocak ayında ilk taksit dönemi tamamlanan MTV’de ikinci ödeme süreci Temmuz’da başlayacak. Ödemeler Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların kartları ve banka hesapları üzerinden gerçekleştirilebilecek. Bunun yanı sıra banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve telefon bankacılığı da ödeme seçenekleri arasında yer alıyor. Peki 2026 MTV ikinci taksit ödemesi ne zaman başlayacak, MTV borcu nereden sorgulanır ve nasıl ödenir? İşte MTV ödeme ve borç sorgulama ekranı haberimizde...
MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?
2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci taksit ödeme süreci Temmuz ayında başlayacak.
Araç sahipleri bu tutarı Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksit halinde ödeyebiliyor. Yılın ilk taksit ödemeleri 31 Ocak’ta tamamlanırken, ikinci taksit için son ödeme tarihi 31 Temmuz olarak uygulanacak.
MTV BORÇ SORGULAMA NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Araç sahipleri MTV borç sorgulama işlemini, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi kanalları üzerinden gerçekleştirebilir.
GİB İnternet Vergi Dairesi: dijital.gib.gov.tr adresine girerek "MTV Ödeme" sekmesine tıklayın.
Şifresiz Ödeme: Plaka, T.C. Kimlik No ve Tescil Tarihi bilgileriyle giriş yapın.
Banka ve PTT: Anlaşmalı bankaların mobil uygulamaları, vergi dairesi vezneleri veya PTT şubeleri üzerinden ödeme yapabilirsiniz.
e-Devlet: MTV borcu, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanıp ödenebiliyor. Bunun için T.C. kimlik veya vergi kimlik numarası ile plaka bilgisi girildikten sonra güvenlik kodu yazılarak “Sorgula” butonuna basılması yeterli oluyor.
2026 MTV TUTARI NE KADAR?
2026 yılında MTV tutarları, aracın yaşı ve motor silindir hacmine göre farklılık gösterecek. Yeni otomobil alacaklar ile 1-3 yaş aralığındaki araç sahipleri için ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi, 5 bin 750 TL’den başlayıp 274 bin TL’ye kadar çıkacak. En yaygın MTV tutarının ise motor hacmi 1.3 ile 1.6 arasında olan otomobiller için 12 bin 28 TL olması bekleniyor.
TAKSİTLİ ÖDEME YAPAN BANKALAR HANGİLERİ?
MTV ödemeleri alan bankalar listesi şu şekilde:
- Ziraat BankKart 4 taksit,
- Halkbank Paraf Kart 3 taksit, Troy kartlara 4 taksit,
- Vakıfbank WorldCard 500 bin liraya kadar 3 taksit,
- Türkiye Finans Happy Kart 250 bin liraya kadar 3 taksit,
- Albaraka 3 taksit,
- Kuveyt Türk SağlamKart 50 bin liraya kadar 3 taksit,
- Garanti BBVA Bonus 3 taksit,
- Enpara Bank 15 bin liraya kadar faizsiz 6 taksit,
- TEB Bonus 250 bin liraya kadar 4 taksit,
- Denizbank Bonus 500 bin liraya kadar 3 taksit.