MUHARREM AYI BİTİŞİ TARİHİ || 2026 Muharrem (Aşure) ayı ne zaman, ayın kaçında bitiyor?
Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı, manevi atmosferi ve ibadetleriyle İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olmaya devam ediyor. Aşure Günü'nün idrak edilmesiyle birlikte "Muharrem ayı ne zaman bitiyor?" sorusu da en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Oruç ibadetini sürdüren ve bu mübarek ayın son günlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Muharrem ayının bitiş tarihi ve Hicri takvimdeki yeni ayın başlangıcına ilişkin detayları merak ediyor. İşte Muharrem ayı bitiş tarihi...
Muharrem ayının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte milyonlarca kişi, Hicri takvimde yeni dönemin başlayacağı tarihi araştırıyor. Bereket, paylaşma ve sabrın simgesi olarak kabul edilen Muharrem ayında gerçekleştirilen ibadetlerin ardından gözler ayın sona ereceği güne çevrildi. Peki, Muharrem ayı ne zaman bitiyor, Safer ayı hangi tarihte başlayacak? İşte 2026 Muharrem ayının bitiş tarihi ve merak edilen ayrıntılar...
MUHARREM AYI NE ZAMAN BİTİYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın güncel takvim verilerine göre 14 Temmuz 2026 Salı günü akşamı itibarıyla resmen sona erecek.
MUHARREM AYININ BİTMESİNE KAÇ GÜN KALDI?
Bugün olan 13 Temmuz 2026 Perşembe tarihi baz alındığında, mübarek ayın tamamlanmasına tam olarak 1 gün kalmış bulunuyor.
AŞURE DAĞITMAK İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?
Muharrem ayının onuncu gününe denk gelen ve bu yıl 25 Haziran Perşembe günü büyük bir coşkuyla idrak edilen Aşure Günü, hanelerde bereketin simgesi olan geleneksel tatlının pişirilmesiyle başlamıştı. Toplumda yaygın olan yanlış bir algının aksine, aşure yapıp komşularla paylaşma geleneği sadece tek bir günle sınırlı kalmıyor. İslam geleneğinde ve kültürümüzde bu ikramlar, ayın bittiği güne kadar sürdürülebiliyor. Dolayısıyla, evlerinde aşure kaynatıp eşe dosta dağıtmak isteyen vatandaşların, ayın resmi bitiş tarihi olan 14 Temmuz Salı günü akşamına kadar bu güzel geleneği devam ettirme imkanı bulunuyor.