AŞURE DAĞITMAK İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Muharrem ayının onuncu gününe denk gelen ve bu yıl 25 Haziran Perşembe günü büyük bir coşkuyla idrak edilen Aşure Günü, hanelerde bereketin simgesi olan geleneksel tatlının pişirilmesiyle başlamıştı. Toplumda yaygın olan yanlış bir algının aksine, aşure yapıp komşularla paylaşma geleneği sadece tek bir günle sınırlı kalmıyor. İslam geleneğinde ve kültürümüzde bu ikramlar, ayın bittiği güne kadar sürdürülebiliyor. Dolayısıyla, evlerinde aşure kaynatıp eşe dosta dağıtmak isteyen vatandaşların, ayın resmi bitiş tarihi olan 14 Temmuz Salı günü akşamına kadar bu güzel geleneği devam ettirme imkanı bulunuyor.