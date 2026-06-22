Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem NATO ZİRVESİ NE ZAMAN? 2026 NATO Liderler Zirvesi hangi gün, nerede yapılacak? NATO zirvesine kimler katılacak?

        NATO ZİRVESİ NE ZAMAN? 2026 NATO Liderler Zirvesi hangi gün, nerede yapılacak?

        NATO Liderler Zirvesi için hazırlıklar hız kazanırken, toplantıya kısa bir süre kaldı. Türkiye'nin uzun bir aranın ardından yeniden ev sahipliği yapacağı zirve, uluslararası diplomasi açısından büyük önem taşıyor ve dünya genelinden birçok üst düzey ismi bir araya getirecek. Zirvede savunma politikalarının güçlendirilmesi, ortak güvenlik adımlarının ele alınması ve küresel ölçekte artan tehditlere karşı stratejilerin belirlenmesi gibi kritik başlıkların masaya yatırılması bekleniyor. Peki, NATO Zirvesi ne zaman, hangi gün, nerede yapılacak? İşte tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 14:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Türkiye, NATO bünyesindeki en kritik diplomatik toplantılardan birine yeniden ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Savunma stratejileri, küresel güvenlik dengeleri, bölgesel krizler ve ittifakın geleceğine dair önemli konuların ele alınacağı zirvenin birkaç gün sürmesi öngörülüyor. Uzun bir aranın ardından gerçekleştirilecek bu organizasyon, uluslararası diplomasi açısından büyük önem taşırken, dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda üst düzey ismi bir araya getirecek. İşte NATO zirvesinin tarihi ve detayları haberimizde...

        2

        NATO ZİRVESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

        NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin, Meclis Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

        Zirve öncesinde ise hazırlık sürecinin önemli bir ayağı olarak, NATO üyesi ülkelerin meclis başkanları ile beraberindeki heyetler 28-29 Haziran’da İstanbul’da bir araya gelecek.

        3

        NATO ZİRVESİ NEREDE YAPILACAK?

        NATO Liderler Zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek.

        Bu organizasyonla birlikte Türkiye, daha önce 2004 yılında İstanbul’da düzenlenen zirvenin ardından ikinci kez NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne ev sahipliği yapmış olacak.

        4

        DÜNYANIN KALBİ ANKARA’DA ATACAK

        Son iki yılda; Rusya-Ukrayna temasları, Suriye görüşmeleri, Gazze diplomasisi, ABD ile Avrupa arasındaki kritik temaslar, Kafkasya diplomasisi giderek daha fazla Ankara merkezli yürütülüyor. NATO Zirvesi de bu tabloya eklendiğinde, Ankara’nın yalnızca Türkiye’nin başkenti değil, yeni dönemin diplomasi merkezlerinden biri haline geldiği yorumları yapılıyor.

        7-8 Temmuz’da Ankara’da sadece NATO’nun geleceği konuşulmayacak. Karadeniz’den Ortadoğu’ya, Avrupa’dan Kafkasya’ya uzanan yeni güvenlik denkleminde Türkiye’nin yeri ve ağırlığı da yeniden tarif edilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Karabük'te 1750 yıllık pitos mezar bulundu

        Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianapolis Antik Kenti'nde 1750 yıllık pitos (küp) mezara rastlandı. (AA)

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Haymana Belediye Başkanı, CHP'den istifa etti
        Haymana Belediye Başkanı, CHP'den istifa etti
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı! Sanıklar hakim karşısında
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı! Sanıklar hakim karşısında
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        İngiliz başbakan Starmer istifa etti
        İngiliz başbakan Starmer istifa etti
        Ferdi Tayfur'un damadına 'yüksek hesap' operasyonu!
        Ferdi Tayfur'un damadına 'yüksek hesap' operasyonu!
        Sarr bitti bitiyor!
        Sarr bitti bitiyor!
        Anaokulunda çocuklara darp! İstanbul'da dehşet görüntü!
        Anaokulunda çocuklara darp! İstanbul'da dehşet görüntü!
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Zıpkınla balık avı faciayla bitti!
        Zıpkınla balık avı faciayla bitti!
        Davitashvili için 3. raunt!
        Davitashvili için 3. raunt!
        Gıda zehirlenmesi uyarısı! Bu dönemde artıyor
        Gıda zehirlenmesi uyarısı! Bu dönemde artıyor
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Sağ kanada Viking!
        Sağ kanada Viking!
        Beyanı doğru yapalım
        Beyanı doğru yapalım
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu
        'Breaking Bad'in yıldızı Müslüman oldu
        "Seda Sayan'dan ders aldım, evleniyorum"
        "Seda Sayan'dan ders aldım, evleniyorum"
        22 - 28 Haziran haftalık burç yorumları
        22 - 28 Haziran haftalık burç yorumları