NATO ZİRVESİ NE ZAMAN? 2026 NATO Liderler Zirvesi hangi gün, nerede yapılacak?
NATO Liderler Zirvesi için hazırlıklar hız kazanırken, toplantıya kısa bir süre kaldı. Türkiye'nin uzun bir aranın ardından yeniden ev sahipliği yapacağı zirve, uluslararası diplomasi açısından büyük önem taşıyor ve dünya genelinden birçok üst düzey ismi bir araya getirecek. Zirvede savunma politikalarının güçlendirilmesi, ortak güvenlik adımlarının ele alınması ve küresel ölçekte artan tehditlere karşı stratejilerin belirlenmesi gibi kritik başlıkların masaya yatırılması bekleniyor. Peki, NATO Zirvesi ne zaman, hangi gün, nerede yapılacak? İşte tüm ayrıntılar...
Türkiye, NATO bünyesindeki en kritik diplomatik toplantılardan birine yeniden ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Savunma stratejileri, küresel güvenlik dengeleri, bölgesel krizler ve ittifakın geleceğine dair önemli konuların ele alınacağı zirvenin birkaç gün sürmesi öngörülüyor. Uzun bir aranın ardından gerçekleştirilecek bu organizasyon, uluslararası diplomasi açısından büyük önem taşırken, dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda üst düzey ismi bir araya getirecek. İşte NATO zirvesinin tarihi ve detayları haberimizde...
NATO ZİRVESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin, Meclis Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Zirve öncesinde ise hazırlık sürecinin önemli bir ayağı olarak, NATO üyesi ülkelerin meclis başkanları ile beraberindeki heyetler 28-29 Haziran’da İstanbul’da bir araya gelecek.
NATO ZİRVESİ NEREDE YAPILACAK?
NATO Liderler Zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek.
Bu organizasyonla birlikte Türkiye, daha önce 2004 yılında İstanbul’da düzenlenen zirvenin ardından ikinci kez NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne ev sahipliği yapmış olacak.
DÜNYANIN KALBİ ANKARA’DA ATACAK
Son iki yılda; Rusya-Ukrayna temasları, Suriye görüşmeleri, Gazze diplomasisi, ABD ile Avrupa arasındaki kritik temaslar, Kafkasya diplomasisi giderek daha fazla Ankara merkezli yürütülüyor. NATO Zirvesi de bu tabloya eklendiğinde, Ankara’nın yalnızca Türkiye’nin başkenti değil, yeni dönemin diplomasi merkezlerinden biri haline geldiği yorumları yapılıyor.
7-8 Temmuz’da Ankara’da sadece NATO’nun geleceği konuşulmayacak. Karadeniz’den Ortadoğu’ya, Avrupa’dan Kafkasya’ya uzanan yeni güvenlik denkleminde Türkiye’nin yeri ve ağırlığı da yeniden tarif edilecek.