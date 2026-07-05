KİMLER İDARİ İZİN KAPSAMI DIŞINDA KALACAK?

NATO Zirvesi sürecinde bazı personeller görevlerinin başında olmaya devam edecek. İdari izin uygulaması;

Zirvede doğrudan görev alan personelleri,

Güvenlik, sağlık ve ulaşım gibi kritik hizmetlerde çalışanları,

Kurumların zorunlu hizmetlerini sürdürecek personelleri

kapsamayacak. Nihai uygulama detayları ilgili kurumlar tarafından duyurulacak.

NATO ZİRVESİ NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Türkiye, 2004 yılında İstanbul'da düzenlenen zirvenin ardından ikinci kez bir NATO liderler zirvesine ev sahipliği yapmış olacak. Zirve kapsamında çok sayıda devlet ve hükümet başkanının Ankara'ya gelmesi bekleniyor.

ANKARA'DA ETKİNLİKLER İPTAL EDİLECEK Mİ?

Zirve haftasında güvenlik ve trafik tedbirleri kapsamında Ankara genelinde sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, konser, şenlik ve benzeri toplu organizasyonların planlanmaması yönünde talimat verildiği bildirildi. Böylece başkentte yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.