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        Haberler Bilgi Gündem NATO Zirvesi programı belli oldu! NATO Zirvesi ne zaman yapılacak, kaç gün sürecek?

        NATO Zirvesi programı belli oldu! NATO Zirvesi ne zaman yapılacak, kaç gün sürecek?

        Ankara, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için gün sayıyor. Zirve öncesinde başkentte geniş güvenlik önlemleri alınırken, bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve belirli ilçelerde görev yapan kamu personelinin idari izinli sayılacağı açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere çok sayıda liderin Ankara'ya gelmesi beklenirken, ziyaret programı da merak konusu oldu. Ankara Valiliği, vatandaşların alternatif güzergâhları kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu. Peki NATO Zirvesi ne zaman yapılacak, kaç gün sürecek? Trump NATO Zirvesi'ne katılacak mı, Türkiye'ye ne zaman gelecek? İşte NATO Zirvesi'ne ilişkin merak edilen tüm detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 18:56 Güncelleme:
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        Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, dünya liderlerini Ankara'da bir araya getirecek. Zirve nedeniyle başkentte trafik düzenlemeleri, güvenlik tedbirleri ve kamu kurumlarına yönelik idari izin uygulamaları hayata geçirilecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın da zirveye katılması ve resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Peki NATO Zirvesi ne zaman yapılacak, kaç gün sürecek? Trump NATO Zirvesi'ne katılacak mı, Türkiye'ye ne zaman gelecek? İşte zirveye ilişkin son gelişmeler.

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        NATO ZİRVESİ NE ZAMAN YAPILACAK, KAÇ GÜN SÜRECEK?

        NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. İki gün sürecek zirvede NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları bir araya gelecek. Türkiye, uzun yılların ardından yeniden NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

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        6-12 TEMMUZ'DA MEMURLAR İDARİ İZİNLİ Mİ?

        Ankara'da belirlenen ilçelerde görev yapan kamu personelinin 6-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında idari izinli olması yönünde karar alındı. Ancak uygulama tüm memurları kapsamıyor. Bazı kurumlar ve kritik görevlerde bulunan personeller izin uygulamasının dışında tutulacak.

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        TRUMP NATO ZİRVESİ'NE KATILACAK MI, TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya gelmesi bekleniyor. Trump'ın programı kapsamında zirve oturumlarına katılması, ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ve zirvenin ardından Türkiye'den ayrılması öngörülüyor.

        Trump'ın 7 Temmuz'da Ankara'da olacağı belirtilen Trump ziyaretine Anıtkabir ile başlayacak ve ardından da Beştepe'ye geçecek.

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        HANGİ İLÇELERDEKİ MEMURLAR İDARİ İZİNLİ OLACAK?

        Açıklanan bilgilere göre aşağıdaki ilçelerde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel idari izin kapsamına alındı:

        Altındağ

        Çankaya

        Etimesgut

        Gölbaşı

        Keçiören

        Mamak

        Pursaklar

        Sincan

        Yenimahalle

        ANKARA'DA HANGİ YOLLAR KAPATILACAK?

        Zirve nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Bahriye Üçok Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin bir bölümü ile Sakıp Sabancı Bulvarı'nın belirli kesimleri araç trafiğine kapatılacak. Ayrıca lider konvoylarının geçiş güzergâhlarında anlık trafik durdurmaları uygulanabilecek. Vatandaşların alternatif güzergâhları tercih etmeleri istendi.

        6

        KİMLER İDARİ İZİN KAPSAMI DIŞINDA KALACAK?

        NATO Zirvesi sürecinde bazı personeller görevlerinin başında olmaya devam edecek. İdari izin uygulaması;

        Zirvede doğrudan görev alan personelleri,

        Güvenlik, sağlık ve ulaşım gibi kritik hizmetlerde çalışanları,

        Kurumların zorunlu hizmetlerini sürdürecek personelleri

        kapsamayacak. Nihai uygulama detayları ilgili kurumlar tarafından duyurulacak.

        NATO ZİRVESİ NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

        2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Türkiye, 2004 yılında İstanbul'da düzenlenen zirvenin ardından ikinci kez bir NATO liderler zirvesine ev sahipliği yapmış olacak. Zirve kapsamında çok sayıda devlet ve hükümet başkanının Ankara'ya gelmesi bekleniyor.

        ANKARA'DA ETKİNLİKLER İPTAL EDİLECEK Mİ?

        Zirve haftasında güvenlik ve trafik tedbirleri kapsamında Ankara genelinde sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, konser, şenlik ve benzeri toplu organizasyonların planlanmaması yönünde talimat verildiği bildirildi. Böylece başkentte yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.

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