ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI: EGM 121. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?

Özel Güvenlik Görevlisi sınavına katılan adayların sonuç bekleyişi devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 121. Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi sınavlarının sonuçları, ilan edilen takvim doğrultusunda adayların erişimine açılacak. Sonuçlar yayımlandığında adaylar, EGM’nin çevrim içi işlemler sayfasına T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak puanlarını görüntüleyebilecek. Peki, 121. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte ilan edilecek ve sorgulama işlemi nasıl yapılacak? İşte sonuç ekranı ve sürece ilişkin merak edilen ayrıntılar…