ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI: EGM 121. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?
Özel güvenlik alanında kariyer hedefleyen adayların beklediği sonuç açıklaması için geri sayım sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 5 Temmuz 2026 Pazar günü düzenlenen 121. Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi sınavlarına katılanlar, sonuçlarını öğrenebilmek için EGM'nin sorgulama ekranını takip ediyor. Sınav takviminde sonuçların ilan edileceği tarihe yer verilmesinin ardından adayların araştırmaları da yoğunlaştı. Peki, 2026 ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, sonuçlara hangi ekran üzerinden ve nasıl ulaşılacak? İşte ÖGG 121. dönem sonuç sorgulama işlemlerine ilişkin ayrıntılar…
Özel Güvenlik Görevlisi sınavına katılan adayların sonuç bekleyişi devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 121. Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi sınavlarının sonuçları, ilan edilen takvim doğrultusunda adayların erişimine açılacak. Sonuçlar yayımlandığında adaylar, EGM’nin çevrim içi işlemler sayfasına T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak puanlarını görüntüleyebilecek. Peki, 121. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte ilan edilecek ve sorgulama işlemi nasıl yapılacak? İşte sonuç ekranı ve sürece ilişkin merak edilen ayrıntılar…
ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan kılavuz bilgisine göre Özel Güvenlik Sınav sonuçlarının 24 Temmuz 2026 bugün gün içinde açıklanması bekleniyor.
121. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?
ÖGG sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecek.
Adaylar sınav sonuçlarını TC kimlik numaraları ile sorgulayabilecek.
ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
Sınavda adaylara toplam 100 çoktan seçmeli soru yöneltildi. Her sorunun bir puan değerinde olduğu değerlendirme, 100 tam puan üzerinden gerçekleştirilecek.
Silah farkı sınavına katılan adaylara ise silah bilgisi alanından 25 çoktan seçmeli soru soruldu. Bu bölümde her soru iki puan üzerinden hesaplanacak ve değerlendirme toplam 50 puan üzerinden yapılacak.
ÖGG SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?
Sonuçların ilan edilmesinin ardından sınav takviminde belirtilen süre içerisinde adaylar, sonuçlara itiraz başvurusunda bulunabilecek. İtirazlar, EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara göre değerlendirilecek.