ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

Özel güvenlik olmak isteyen veya mevcut özel güvenlik kimliğini yenilemek isteyen adayların katıldığı sınavların sonuçları EGM tarafından açıklanıyor. 122. Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi Sınavı 29 Ağustos 2026 tarihinde uygulanmıştı. Peki ÖGG sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nereden ve nasıl öğrenilir? İşte 2026 ÖGG sınav sonuç sorgulama ekranı...