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        Haberler Bilgi Gündem ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

        ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

        Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı sonuçları için geri sayım sürüyor. Sınavın ardından sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, arama motorlarında "ÖGG sonuçları açıklandı mı?" ve "ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları EGM'nin resmi internet sitesi üzerinden ilan ediliyor. Adaylar sonuçlarını ÖGNET üzerinden de takip edebiliyor. Peki ÖGG sonuçları açıklandı mı, 2026 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve ÖGG sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte 2026 ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 01:44 Güncelleme:
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        Özel güvenlik olmak isteyen veya mevcut özel güvenlik kimliğini yenilemek isteyen adayların katıldığı sınavların sonuçları EGM tarafından açıklanıyor. 122. Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi Sınavı 29 Ağustos 2026 tarihinde uygulanmıştı. Peki ÖGG sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nereden ve nasıl öğrenilir? İşte 2026 ÖGG sınav sonuç sorgulama ekranı...

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        2026 ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 ÖGG sınav sonuçları için adayların bekleyişi başladı. 29 Ağustos 2026 tarihinde yapılan Özel Güvenlik 122. Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi sınavının ardından değerlendirme sürecine geçildi.

        ÖGG sınav sonuçlarının 18 Eylül 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor. Adaylar sonuçların ilan edilmesinin ardından EGM'nin resmi internet sitesindeki sınav sonuçları ekranından sorgulama yapabilecek.

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        ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI 2026

        Özel Güvenlik sınav sonucu sorgulama işlemi, EGM'nin resmi internet sitesindeki Sınav Sonuçları sayfası üzerinden gerçekleştirilebiliyor. EGM'nin Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı sayfasında Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınav sonuçları için ayrı bir sorgulama bağlantısı bulunuyor.

        Sonuçlar açıklandığında adaylar ilgili ekrana girerek sınav sonuçlarını kontrol edebilecek.

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        2026 ÖGG SINAV TAKVİMİ

        EGM'nin 2026 sınav takvimine göre yılın kalan ÖGG sınavları şöyle:

        122. Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi: 29 Ağustos 2026

        123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi: 24 Ekim 2026

        124. Temel Eğitim ve 100. Yenileme Eğitimi: 27 Aralık 2026

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