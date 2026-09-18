ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları için adayların bekleyişi devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 29 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen 122. Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi sınavının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Sınava katılan adaylar, ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve saat kaçta erişime açılacak sorularına yanıt arıyor. İşte ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
Özel Güvenlik 122. Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi sınavına giren adaylar, sonuçlar için EGM'den gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Sınav soruları ve cevap anahtarları 1 Eylül 2026 tarihinde yayımlanırken sonuç açıklama tarihi de sınav takviminde yer aldı. Sonuçların ilan edilmesinin ardından adaylar EGM'nin resmî internet sitesindeki sorgulama ekranı üzerinden sınav durumlarını kontrol edebilecek. Peki, 2026 ÖGG sonuçları saat kaçta açıklanacak ve Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonucu nasıl sorgulanır? İşte ÖGG sonuç tarihi...
2026 ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖGG sınav sonuçları 18 Eylül 2026 Cuma günü açıklanacak.
ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI 2026
Özel Güvenlik sınav sonucu sorgulama işlemi, EGM'nin resmi internet sitesindeki Sınav Sonuçları sayfası üzerinden gerçekleştirilebiliyor. EGM'nin Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı sayfasında Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınav sonuçları için ayrı bir sorgulama bağlantısı bulunuyor.
Sonuçlar açıklandığında adaylar ilgili ekrana girerek sınav sonuçlarını kontrol edebilecek.
29 AĞUSTOS ÖGG SINAVI SONUÇLARI VE SINAV TAKVİMİ
29 Ağustos 2026 tarihinde yapılan sınav, 122. Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi kapsamında gerçekleştirildi. Sınav sonrasında soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 1 Eylül 2026 tarihinde yayımlandı.
EGM'nin 2026 sınav takviminde yer alan sonuç tarihine göre adayların sonuçları 18 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak.
2026 ÖGG SINAV TAKVİMİ
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2026 ÖGG sınav takviminde yılın kalan sınav tarihleri şu şekilde yer alıyor:
123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi
24 Ekim 2026
124. Temel Eğitim ve 100. Yenileme Eğitimi
27 Aralık 2026