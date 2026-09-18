Özel Güvenlik 122. Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi sınavına giren adaylar, sonuçlar için EGM'den gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Sınav soruları ve cevap anahtarları 1 Eylül 2026 tarihinde yayımlanırken sonuç açıklama tarihi de sınav takviminde yer aldı. Sonuçların ilan edilmesinin ardından adaylar EGM'nin resmî internet sitesindeki sorgulama ekranı üzerinden sınav durumlarını kontrol edebilecek. Peki, 2026 ÖGG sonuçları saat kaçta açıklanacak ve Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonucu nasıl sorgulanır? İşte ÖGG sonuç tarihi...