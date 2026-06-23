ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN? 2026 Haziran seminerler online mı, yüz yüze mi olacak? MEB duyurusu ile öğretmen seminerleri tarihi...
2025-2026 eğitim öğretim yılında sona yaklaşılırken, öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışma takvimi gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamalarını takip eden öğretmenler, 29-30 Haziran tarihlerinde seminer programı uygulanıp uygulanmayacağını ve çalışmaların yüz yüze mi yoksa çevrim içi mi yapılacağını merak ediyor. MEB tarafından yapılan son duyurularla birlikte yıl sonu mesleki çalışma sürecine dair ayrıntılar netleşmeye başladı. İşte öğretmenlerin seminer programı ve mesleki çalışma takvimine ilişkin detaylar…
Okullarda eğitim öğretim yılının sona ermesine günler kala öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışma süreci merak konusu oldu. Seminerlerin hangi tarihlerde yapılacağı, çalışmaların okulda mı yoksa çevrim içi ortamda mı gerçekleştirileceği öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre özellikle 29-30 Haziran tarihlerine ilişkin seminer programı gündemdeki yerini koruyor. Peki öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışmaları nasıl uygulanacak? Seminerler online mı yapılacak? İşte MEB takvimine göre merak edilen detaylar…
ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
2025-2026 Eğitim öğretim yılının 26 Haziran Cuma günü tamamlanmasının ardından öğretmenlerin 29-30 Haziran tarihlerinde yıl sonu mesleki çalışma seminerleri yapılacak.
ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLINE MI OLACAK?
Öğretmenlerin 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek mesleki çalışma seminerleri çevrim içi olarak gerçekleşecek.
MEB DUYURDU!
MEB tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından gerçekleştirilecek 29-30 Haziran tarihli mesleki çalışmalar için program hazırlandı.
Bakanlıkça, söz konusu ticari üretimin Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) platformu üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilmesine karar verildi.
Yönetici ve öğretmenler, "2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri"ni 5 Temmuz Pazar günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilirler.
2026 Haziran dönemi mesleki çalışma semineri, "Bağımsızlık (Bağımlılık) ve Aile" ile "Dijital Çağ ve Aile" konularındaki eğitim içeriklerinden oluşuyor."