Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN? 2026 Haziran seminerler online mı, yüz yüze mi olacak? MEB duyurusu ile öğretmen seminerleri tarihi...

        ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN? 2026 Haziran seminerler online mı, yüz yüze mi olacak? MEB duyurusu ile öğretmen seminerleri tarihi...

        2025-2026 eğitim öğretim yılında sona yaklaşılırken, öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışma takvimi gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamalarını takip eden öğretmenler, 29-30 Haziran tarihlerinde seminer programı uygulanıp uygulanmayacağını ve çalışmaların yüz yüze mi yoksa çevrim içi mi yapılacağını merak ediyor. MEB tarafından yapılan son duyurularla birlikte yıl sonu mesleki çalışma sürecine dair ayrıntılar netleşmeye başladı. İşte öğretmenlerin seminer programı ve mesleki çalışma takvimine ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 17:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Okullarda eğitim öğretim yılının sona ermesine günler kala öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışma süreci merak konusu oldu. Seminerlerin hangi tarihlerde yapılacağı, çalışmaların okulda mı yoksa çevrim içi ortamda mı gerçekleştirileceği öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre özellikle 29-30 Haziran tarihlerine ilişkin seminer programı gündemdeki yerini koruyor. Peki öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışmaları nasıl uygulanacak? Seminerler online mı yapılacak? İşte MEB takvimine göre merak edilen detaylar…

        2

        ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        2025-2026 Eğitim öğretim yılının 26 Haziran Cuma günü tamamlanmasının ardından öğretmenlerin 29-30 Haziran tarihlerinde yıl sonu mesleki çalışma seminerleri yapılacak.

        3

        ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLINE MI OLACAK?

        Öğretmenlerin 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek mesleki çalışma seminerleri çevrim içi olarak gerçekleşecek.

        4

        MEB DUYURDU!

        MEB tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

        "2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından gerçekleştirilecek 29-30 Haziran tarihli mesleki çalışmalar için program hazırlandı.

        Bakanlıkça, söz konusu ticari üretimin Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) platformu üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilmesine karar verildi.

        Yönetici ve öğretmenler, "2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri"ni 5 Temmuz Pazar günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilirler.

        2026 Haziran dönemi mesleki çalışma semineri, "Bağımsızlık (Bağımlılık) ve Aile" ile "Dijital Çağ ve Aile" konularındaki eğitim içeriklerinden oluşuyor."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri: İran - ABD müzakerelerinde 60 gün hedefi, Starmer istifa etti, Haymana Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.HEDEF, 60 GÜN İÇİNDE NİHAİ ANLAŞMAYA ULAŞMAKABD ile İran arasında İsviçre'de başlayan müzakereler, Hürmüz Boğazı krizi, Lübnan'daki çatışmalar ve nükleer dosya üzerindeki anlaşmazlıkların gölgesinde geçti. Taraflar 60 gün içinde nih...
        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Mühimmat tesisinde patlama! 2 can kaybı var
        Mühimmat tesisinde patlama! 2 can kaybı var
        CHP'de 2 il başkanı görevden alındı
        CHP'de 2 il başkanı görevden alındı
        Park halindeki araçta cansız bedenleri bulundu!
        Park halindeki araçta cansız bedenleri bulundu!
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer denetimlere onay verdi
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer denetimlere onay verdi
        DSİ, barajların aktif doluluk oranlarını günlük paylaşacak
        DSİ, barajların aktif doluluk oranlarını günlük paylaşacak
        10 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon!
        10 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Şanlıurfa’da vahşet! Eşini öldürüp intihar süsü verdi
        Şanlıurfa’da vahşet! Eşini öldürüp intihar süsü verdi
        "Zoraki evlilik cinayeti" Firari katil sınırda yakalandı!
        "Zoraki evlilik cinayeti" Firari katil sınırda yakalandı!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu
        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Beşiktaş'tan stoper harekatı!
        Beşiktaş'tan stoper harekatı!
        Pınar Altuğ'un gurur günü
        Pınar Altuğ'un gurur günü
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        "İstenmeyen çocuktum"
        "İstenmeyen çocuktum"
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu