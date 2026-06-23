ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN? 2026 Haziran seminerler online mı, yüz yüze mi olacak? MEB duyurusu ile öğretmen seminerleri tarihi...

Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri: İran - ABD müzakerelerinde 60 gün hedefi, Starmer istifa etti, Haymana Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.HEDEF, 60 GÜN İÇİNDE NİHAİ ANLAŞMAYA ULAŞMAKABD ile İran arasında İsviçre'de başlayan müzakereler, Hürmüz Boğazı krizi, Lübnan'daki çatışmalar ve nükleer dosya üzerindeki anlaşmazlıkların gölgesinde geçti. Taraflar 60 gün içinde nih... Daha Fazla Göster Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.HEDEF, 60 GÜN İÇİNDE NİHAİ ANLAŞMAYA ULAŞMAKABD ile İran arasında İsviçre'de başlayan müzakereler, Hürmüz Boğazı krizi, Lübnan'daki çatışmalar ve nükleer dosya üzerindeki anlaşmazlıkların gölgesinde geçti. Taraflar 60 gün içinde nihai anlaşmaya ulaşmayı hedefleyen bir yol haritasında uzlaştı. Görüşmede, İran petrolündeki yaptırımların kaldırılması, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması ve Lübnan'da savaşın soan ermesi gibi başlıklar da yer aldı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "İran görüşmeleri çok iyi geçti ve çok iyi ilerleme kaydedildi" dedi.AMERİKANLAR, MUTABAKATIN İRAN'IN LEHİNE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORSon gelişmelerin ardından ABD ve İsrail'de anketler yapıldı. Amerika'daki ankette katılımcıların yüzde 78'i savaşın bitmesinden yana görüş bildirdi. Anlaşılan mutabakatın İran'ın lehine olduğunu söyleyenlerin oranı ise ABD'nin lehine diyenlerden daha fazla. İsrail'de yapılan bir ankete göre de İsraillilerin yüzde 92'si savaşın kazananının İran olduğunu düşünüyor.STARMER, GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİÖte yandan Birleşik Krallık Başbakanı Starmer, istifa etti. Starmer yeni lider seçilene dek görevine devam edecek. Partinin başına geçmesi muhtemel isim, eski Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham.HAYMANA BELEDİYE BAŞKANI, AK PARTİ'YE KATILDITürkiye'ye dönelim... Siyaset gündeminde sıcak başlıklar var. Sabah saatlerinde CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye katıldı. Koç'un rozetini AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. ERDOĞAN: TÜRKİYE'NİN MUHALEFET AÇIĞI BÜYÜYORKonuşmasında, "Türkiye'nin muhalefet açığı büyüyor." diyen Erdoğan, "Kavgasız gürültüsüz günleri yok. Sadece kendileri değil siyasete de zarar veriyorlar. Muhalefetin vizyon sorununu çözemedik. Rakibimiz de olsa muhalefet de olsa, Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla anılmasını doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.ÖZGÜR ÖZEL GRUP TOPLANTISINDA KONUŞACAKÖzgür Özel, Meclis'te genel başkan olduğu dönemdeki MYK'sını topladı. Toplantıda yarın saat 13.30'da Özel'in, CHP'nin grup toplantısında konuşacağı kararı çıktı ve milletvekillerine karar tebliğ edildi.12. YARGI PAKETİ MECLİS'TEAK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, 12. Yargı Paketi'nin Meclis'e sunulduğunu açıkladı. Paketin içeriği hakkında da bilgi veren Akbaşoğlu, Adli Tıp Kurumu'nun bilimsel kapasitesinin güçleneceğini, uyuşmazlık davalarının tek hakimle çözülmesinin önünün açılacağını söyledi.DİRİ FAY SAYISI 485'TEN 700'E ÇIKTIMaden Tetkik ve Arama Genel Müdürü Vedat Yanık, ayrıntılı saha çalışmaları ve akademik araştırmalarla sağlanan veri birikimi desteğiyle Türkiye Diri Fay Haritası'nın 13 yıl sonra güncellendiğini bildirdi. Yanık, "2013 basımında 485 olan diri fay sayısı, yeni veriler ışığında bu haritada 700'e yükseldi" dedi.FUTBOLCU CİNAYETİNDE HESAP ZAMANI21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıya kurban gitmesiyle ilgili ilk duruşma bugün görüldü. Müebbet hapis cezası talep edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu ile 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan İzzet Yıldızhan hakim karşısına çıktı. Savunma yapan Aleyna Kalaycıoğlu, "Olay anında ben ilk defa Alaattin'in silah taşıdığını gördüm. Araçtan indi 'Sadece konuşacağım' dedi. Araca binince silahı gördüm arka koltukta. 'Alaattin sen ne yaptın' dedim, o da bana 'Ne olduğunu bilmiyorum' dedi" ifadelerini kullandı. Daha Az Göster