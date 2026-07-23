OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2026 - 2027 okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? 1. sınıf uyum eğitimleri ne zaman başlıyor?

Milyonlarca öğrenci için tatil heyecanı devam ederken, 2026-2027 eğitim dönemine ilişkin hazırlıklar da gündemdeki yerini aldı. Veliler, yeni dönemin başlangıç sürecini ve ilkokula başlayacak öğrencileri ilgilendiren uygulamaların detaylarını merak ediyor. Okul alışverişleri, kayıt süreçleri ve eğitim takvimine yönelik araştırmalar sürerken, öğrenciler ile aileleri yeni döneme dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle birinci sınıfa başlayacak çocukların okula uyum süreciyle ilgili yapılacak çalışmalar ve eğitim takvimindeki önemli tarihler merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Peki, 2026 - 2027 okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? 1. sınıf uyum eğitimleri ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde.