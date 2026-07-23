OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2026 - 2027 okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? 1. sınıf uyum eğitimleri ne zaman başlıyor?
Milyonlarca öğrenci için tatil heyecanı devam ederken, 2026-2027 eğitim dönemine ilişkin hazırlıklar da gündemdeki yerini aldı. Veliler, yeni dönemin başlangıç sürecini ve ilkokula başlayacak öğrencileri ilgilendiren uygulamaların detaylarını merak ediyor. Okul alışverişleri, kayıt süreçleri ve eğitim takvimine yönelik araştırmalar sürerken, öğrenciler ile aileleri yeni döneme dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle birinci sınıfa başlayacak çocukların okula uyum süreciyle ilgili yapılacak çalışmalar ve eğitim takvimindeki önemli tarihler merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Peki, 2026 - 2027 okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? 1. sınıf uyum eğitimleri ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde.
Milyonlarca öğrenci için tatil heyecanı devam ederken, 2026-2027 eğitim dönemine ilişkin hazırlıklar da gündemdeki yerini aldı. Veliler, yeni dönemin başlangıç sürecini ve ilkokula başlayacak öğrencileri ilgilendiren uygulamaların detaylarını merak ediyor. Okul alışverişleri, kayıt süreçleri ve eğitim takvimine yönelik araştırmalar sürerken, öğrenciler ile aileleri yeni döneme dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle birinci sınıfa başlayacak çocukların okula uyum süreciyle ilgili yapılacak çalışmalar ve eğitim takvimindeki önemli tarihler merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Peki, 2026 - 2027 okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? 1. sınıf uyum eğitimleri ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre öğrenciler yeni döneme 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. 23 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla hesaplandığında ise yaz tatilinin sona ermesine 53 günlük bir süre bulunuyor. Veliler ve öğrenciler, yeni eğitim yılı hazırlıkları kapsamında açılış tarihini yakından takip ediyor.
1. SINIF UYUM EĞİTİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa ilk kez başlayacak öğrenciler için uyum süreci 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu kapsamda minik öğrenciler, yeni eğitim dönemine diğer kademelerdeki öğrencilerden bir hafta önce adım atacak. Uyum eğitimleriyle çocukların okul ortamını tanıması, öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla kaynaşması, yeni eğitim düzenine daha kolay adapte olması hedefleniyor.
ARA TATİL VE SÖMESTR TARİHLERİ
2026-2027 eğitim öğretim yılı içerisinde öğrencileri bekleyen tatil tarihleri de belli oldu. Buna göre ilk dönemin ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, yarıyıl tatili için 25 Ocak 2027 Pazartesi günü derslere ara verecek ve sömestr tatili 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
İkinci dönemdeki ara tatil süreci 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında uygulanacak. Eğitim öğretim maratonu, öğrencilerin karnelerini almasıyla birlikte 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak ve yaz tatili başlayacak.