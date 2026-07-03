On Numara sonuçları açıklandı 3 Temmuz Cuma! On Numara sonucu sorgulama ekranı
On Numara sonuçları açıklandı. Milli Piyango Online üzerinden gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar belli oldu. Büyük ikramiye hayali kuran vatandaşlar sonuç ekranına yoğun ilgi gösteriyor. Çekiliş sonuçları, bilet bilgileriyle birlikte resmi sorgulama ekranından kontrol edilebiliyor. Peki, 3 Temmuz 2026 Cuma On Numara sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte 3 Temmuz 2026 Cuma On Numara sonuç sorgulama ekranı ve çekilişe ilişkin merak edilen ayrıntılar...
Haftanın merakla beklenen şans oyunlarından On Numara çekilişi 3 Temmuz 2026 Cuma günü tamamlandı. Çekilişin ardından kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı erişime açıldı. Bilet alanlar sonuçlarını resmi sorgulama ekranı üzerinden kolayca öğrenebiliyor. Peki, On Numara sonuçları nereden sorgulanır, kazanan numaralar nasıl öğrenilir? İşte 3 Temmuz 2026 Cuma On Numara çekilişine ilişkin tüm detaylar...
ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI
3 Temmuz 2026 Cuma tarihli On Numara çekiliş sonuçları yayımlandı. Çekilişin ardından kazandıran numaralar ve ikramiye bilgileri Milli Piyango Online sistemi üzerinden erişime açıldı. Sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar resmi sorgulama ekranından bilet bilgileriyle kontrol işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
5 - 8 - 13 - 15 - 18 - 21 - 24 - 25 - 27 - 28 - 39 - 44
45 - 53 - 58 - 60 - 68 - 70 - 71 - 73 - 74 - 80
ON NUMARA SONUCU NASIL SORGULANIR?
On Numara sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden kolayca öğrenilebiliyor.
Vatandaşlar kupon veya bilet bilgilerini girerek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını anında sorgulayabiliyor.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
Sen Seç!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal!
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.