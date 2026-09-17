2026 TUS 2. dönem sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 23 Ağustos'ta uygulanan sınavın sonuç tarihi ÖSYM takvimi ile belli oldu. Adaylar, sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını ve puan bilgilerine nasıl ulaşabileceklerini araştırıyor. Peki TUS sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman erişime açılacak? İşte 2026 TUS 2. dönem sonuç tarihi ve ÖSYM AİS üzerinden sonuç sorgulama bilgileri...