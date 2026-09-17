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        Haberler Bilgi Gündem ÖSYM duyurdu! TUS sonuçları açıklandı mı? TUS 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        ÖSYM duyurdu! TUS sonuçları açıklandı mı? TUS 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        2026 TUS 2. dönem sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na katılan binlerce hekim adayı, TUS sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. 23 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından adaylar, puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenmek için gözünü ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Sınav sonuçları açıklandığında adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden sorgulama yapabilecek. Peki TUS sonuçları açıklandı mı, 2026 TUS 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM TUS sonuç tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 01:32 Güncelleme:
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        2026 TUS 2. dönem sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 23 Ağustos'ta uygulanan sınavın sonuç tarihi ÖSYM takvimi ile belli oldu. Adaylar, sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını ve puan bilgilerine nasıl ulaşabileceklerini araştırıyor. Peki TUS sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman erişime açılacak? İşte 2026 TUS 2. dönem sonuç tarihi ve ÖSYM AİS üzerinden sonuç sorgulama bilgileri...

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        2026 TUS 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        TUS 2. dönem sınav sonuçları 17 Eylül 2026 Perşembe günü açıklanacak.

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        TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2026

        2026 TUS 2. dönem sınav sonuçları açıklandığında adaylar, ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden puanlarını öğrenebilecek. Sonuçlara ulaşmak için adayların T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresiyle sisteme giriş yapması gerekiyor.

        Sonuçlar açıklandığında ÖSYM'nin resmi sistemi üzerinden TUS puanınızı sorgulayabilirsiniz.

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