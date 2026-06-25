2026 Temmuz polis maaşı hesaplamaları için geri sayım sürerken, gözler yapılacak artış oranlarına çevrildi. Derece ve kademeye göre değişen polis maaşlarının ne kadar yükseleceği ve en düşük maaşın hangi seviyeye ulaşacağı konusu kamuoyunda büyük bir merak oluşturuyor. Temmuz polis maaşı ne kadar olacak? En düşük polis maaşı kaç TL? Polis maaşı ne kadar artacak? İşte ayrıntılar...