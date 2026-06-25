POLİS MAAŞI HESAPLAMA 2026: Temmuz polis maaşı ne kadar olacak? En düşük polis maaşı kaç TL? Polis maaşı ne kadar artacak?
Temmuz ayında açıklanacak zamlı maaşlar milyonlarca polis memuru tarafından yakından takip ediliyor. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışıyla birlikte polis maaşlarında oluşacak yeni tablo merak konusu olurken, en düşük polis maaşının hangi seviyeye çıkacağı ve artış oranının ne kadar olacağı şimdiden gündemin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor. Temmuz polis maaşı ne kadar olacak? En düşük polis maaşı kaç TL? Polis maaşı ne kadar artacak? İşte ayrıntılar...
2026 Temmuz polis maaşı hesaplamaları için geri sayım sürerken, gözler yapılacak artış oranlarına çevrildi. Derece ve kademeye göre değişen polis maaşlarının ne kadar yükseleceği ve en düşük maaşın hangi seviyeye ulaşacağı konusu kamuoyunda büyük bir merak oluşturuyor. Temmuz polis maaşı ne kadar olacak? En düşük polis maaşı kaç TL? Polis maaşı ne kadar artacak? İşte ayrıntılar...
6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ
Ocak ve Mayıs aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon artışı yüzde 16,60 seviyesinde kesinleşti. Haziran ayına ilişkin yüzde 1,36’lık artış beklentisinin de eklenmesiyle, 6 aylık toplam enflasyon oranının yüzde 18,19 civarına yükselmesi öngörülüyor.
Bu tabloya göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için herhangi bir ilave refah payı düzenlemesi yapılmadığı durumda, doğrudan yüzde 18,19 oranında zam alması gündeme gelecek.
TEMMUZ ZAMLI POLİS MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Unvan ve dereceye göre polis maaşları mevcut veriler üzerinden hesaplandığında, Şube Müdürü (1/4) için 76.659 TL seviyesinde olan maaşın zam sonrası yaklaşık 89.392 TL’ye yükselmesi öngörülüyor. Başkomiser (3/1) unvanında ise mevcut 74.490 TL maaşın yaklaşık 86.862 TL seviyesine çıkması bekleniyor. Polis memuru (8/1) için 68.084 TL olan mevcut maaşın ise tahmini zamla birlikte 79.392 TL civarına ulaşacağı hesaplanıyor.