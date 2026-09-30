Ramazan ne zaman? Diyanet takvimi ile 2027 Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi'nde 2027 Ramazan ayı başlangıcı ve ilk oruç tarihi yer aldı. Dini günler, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı günlere denk geliyor. Ramazan, İslam dininde oruç, ibadet, sabır, paylaşma ve manevi arınma ayı olarak kabul ediliyor. Peki Ramazan ne zaman başlıyor ve bitiyor?