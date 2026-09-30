Ramazan ne zaman? Diyanet takvimi ile 2027 Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi
On bir ayın sultanı Ramazan ayı tarihi belli oldu. Hicri ve Miladi Takvim arasındaki zaman farkı nedeniyle Ramazan ayı bir önceki yıldaki başlangıç tarihinden 10, 11 gün daha erken başlıyor. Ramazan ayı, Müslümanlar için oruç tutmanın, ibadet etmenin, yardımlaşmanın ve manevi olarak kendini yenilemenin önemli olduğu kutsal bir aydır. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi ile 2027 Ramazan başlangıç tarihi...
Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi'nde 2027 Ramazan ayı başlangıcı ve ilk oruç tarihi yer aldı. Dini günler, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı günlere denk geliyor. Ramazan, İslam dininde oruç, ibadet, sabır, paylaşma ve manevi arınma ayı olarak kabul ediliyor. Peki Ramazan ne zaman başlıyor ve bitiyor?
RAMAZAN NE ZAMAN?
2027 yılında Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. Ramazan Bayramı ise 9 Mart 2027 Salı günü başlayacak.
8 Mart 2027 Pazartesi: Ramazan Bayramı arefesi
9 Mart 2027 Salı: Ramazan Bayramı 1. gün
10 Mart 2027 Çarşamba: Ramazan Bayramı 2. gün
11 Mart 2027 Perşembe: Ramazan Bayramı 3. gün
RAMAZAN AYI ÖNEMİ
Ramazan ayı, Müslümanlar için büyük önem taşıyan, insanların oruç tutarak sabrı ve şükretmeyi öğrendiği, ibadetlerini artırdığı, ihtiyaç sahiplerine yardım ettiği, paylaşma ve dayanışmanın güçlendiği, manevi huzur ve birlik duygusunun yoğun olarak yaşandığı kutsal bir aydır.