Resmi Gazete kararları yayımlandı 20 Haziran 2026! Resmi Gazete'de bugün hangi kararlar alındı?
20 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Bugünkü sayıda dijital ekonomi, tarım arazilerinin korunması, gelir vergisi tevkifat oranları ve kamu personeline ilişkin önemli düzenlemeler yer aldı. Resmi Gazete'de ayrıca Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde değişiklik yapılmasına ilişkin karar da yayımlandı. Türk-Alman Üniversitesi bünyesinde yeni bir araştırma enstitüsü kurulmasına yönelik karar da bugünkü sayıda yayımlandı. Cezayir vatandaşlarının belirli şartlarla Türkiye'ye vizesiz seyahat edebilmesine ilişkin karar da Resmi Gazete'de yer aldı. Peki 20 Haziran Resmi Gazete'de hangi kararlar yayımlandı? İşte Resmi Gazete'nin öne çıkan kararları ve düzenlemeleri...
20 Haziran tarihli Resmi Gazete ile çok sayıda kanun, Cumhurbaşkanı kararı, yönetmelik ve tebliğ yürürlüğe girdi. Bugünkü sayıda özellikle Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda yapılan değişiklikler ile Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri arasındaki Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması öne çıktı. Bunun yanı sıra gelir vergisi tevkifat oranları, kamu personeline yönelik ücret düzenlemeleri ve enerji yatırımlarına ilişkin acele kamulaştırma kararları yayımlandı. Kamu kurumları, yatırımcılar ve vatandaşları ilgilendiren birçok düzenleme Resmi Gazete'de yer aldı. Peki 20 Haziran Resmi Gazete'de hangi kararlar yayımlandı? İşte detaylar...
DİJİTAL EKONOMİ VE TOPRAK KORUMA KANUNLARI YAYIMLANDI
Resmi Gazete'nin yasama bölümünde iki önemli kanun yayımlandı. Bunlardan ilki, Türk Devletleri Teşkilatına üye devletler arasında Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması'nın onaylanmasını uygun bulan 7583 sayılı Kanun oldu. Ayrıca 7584 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair düzenleme de yürürlüğe girdi.
CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK
Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 198 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde değişikliğe gidildi. Düzenleme, teşkilat yapısına ilişkin çeşitli güncellemeler içeriyor.
GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARIYLA İLGİLİ YENİ KARAR
Cumhurbaşkanı Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67'nci maddesinde yer alan tevkifat oranlarına ilişkin yeni düzenleme yayımlandı. Karar, yatırım araçları ve finansal gelirleri ilgilendiren uygulamalar açısından önem taşıyor.
KAMU PERSONELİ VE ÜCRET DÜZENLEMELERİ DİKKAT ÇEKTİ
Resmi Gazete'de bazı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin ücretleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personelin taban ve tavan ücretlerine ilişkin değişiklik kararı da yayımlandı. Ayrıca sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasına dair karar yürürlüğe girdi.
KÜLTÜR VE TURİZM BÖLGELERİNDE YENİ DÜZENLEME
Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinin sınırları yeniden belirlendi. Karar kapsamında bazı turizm merkezlerinin sınırlarında değişikliğe gidilirken, Sivas Kangal Balıklıçermik Turizm Merkezi'nin iptal edilmesi kararlaştırıldı.
KAMULAŞTIRMA KARARLARI YAYIMLANDI
Resmi Gazete'de enerji, maden ve altyapı yatırımlarına yönelik çok sayıda acele kamulaştırma kararı yer aldı. Manisa, Çorum, Muğla ve Diyarbakır'da gerçekleştirilecek enerji ve maden yatırımları kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Ayrıca enerji nakil hatları ve iletim projeleri için de çeşitli taşınmazların kamulaştırılması öngörüldü.
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİNE YENİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sensörler ve Aktüatörler Araştırma Enstitüsü kurulması kararlaştırıldı. Yeni enstitünün teknoloji ve mühendislik alanlarında araştırma faaliyetlerine katkı sağlaması hedefleniyor.
EPDK KARARLARI VE İTHALAT TEBLİĞİ YAYIMLANDI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun çeşitli kararları ile İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ de Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı. Düzenlemeler enerji ve dış ticaret alanlarında uygulamaya yönelik hükümler içeriyor.
YASAMA BÖLÜMÜ
KANUNLAR
7583 Türk Devletleri Teşkilatına Üye Devletlerin Hükümetleri Arasında Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
7584 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
–– Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 198)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11444)
–– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Yönetim, Denetim ve Tasfiye Kurulu Üyelerinin Ücretleri ile Sözleşmeli ve Kapsam Dışı Personele Uygulanacak Taban ve Tavan Ücretlerin Tespitine İlişkin 29/5/2025 Tarihli ve 9904 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11445)
–– Ekli (1) Sayılı Listede İsimleri Belirtilen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinin Sınırlarının Tespit ve İlan Edilmesine, Ekli (2) Sayılı Listede İsimleri Belirtilen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Turizm Merkezlerinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi ile Sivas Kangal Balıklıçermik Turizm Merkezinin İptal Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11446)
–– 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1 inci, 3 üncü ve 4 üncü Maddeleri Kapsamına Giren Eylemler veya Terörle Mücadele Kapsamında Yürütülen Faaliyetler Nedeniyle Zarar Gören Gerçek Kişiler ile Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci ve Geçici 4 üncü Maddeleri ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesine Dayanarak Yaptıkları Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin, 4/6/2025 Tarihli ve 9975 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Uzatılan Sürenin Bitiminden İtibaren Bir Yıl Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11447)
–– Manisa İli Sınırları İçerisinde Yer Alan 2025-İR-01 Numaralı Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat Sahası İçinde Kalan Salihli JES 1-2-3 Tesisinin Elektrik Üretim Santraline Kuyulardan Elde Edilen Akışkanı Taşıyacak Boru Hattının İnşası ve Bu Suretle Jeotermal Elektrik Enerjisi Yatırımının Devamının Sağlanması Amacıyla Bulunduğu Yer ile Ada ve Parsel Numarası Belirtilen Taşınmazın, Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11448)
–– Çorum İli, Sungurlu İlçesinde Kurulacak OSB RM/A Doğal Gaz Dağıtım Tesisinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11449)
–– Muğla İli, Yatağan ve Menteşe İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan S:62689 Sayılı IV. Grup Maden (Linyit, Boksit) İşletme Ruhsatlı Sahada, Ruhsata Konu Maden Üretimine Devam Edilebilmesi İçin İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11450)
–– Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına Ait AR/TPO/K/M44-b4 Pafta Numaralı Petrol Arama Ruhsatında Açılması Planlanan Kazıktepe-3 Kuyusunun Lokasyon Sahası ve Yolunun Yapımı Amacıyla Diyarbakır İli, Çınar İlçesinde Bulunan Taşınmazın Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11451)
–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11452)
–– Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sensörler ve Aktüatörler Araştırma Enstitüsünün Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11453)
–– 154 kV Alaşehir-Eşme Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11454)
–– 154 kV Merzifon-Samsun-1 (1. Devre) Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11455)
–– Cezayir’in 15 Yaşından Küçük ve 50 Yaşından Büyük Umuma Mahsus Pasaport Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Her 180 Gün İçinde Azami 90 Gün İkamet Süreli Turistik Amaçlı Seyahatlerinde ve Transit Geçişlerinde Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11456)
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 11457, 11458, 11459, 11460, 11461, 11462, 11463, 11464, 11465, 11466, 11467)
–– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 11468)
YÖNETMELİK
–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri, Büro Tescil ve Meslekî Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
GENELGE
–– 2018/3 Sayılı Genelge ile İlgili 2026/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
TEBLİĞ
–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2026/5)
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/06/2026 Tarihli ve 14671, 14676, 14677, 14678, 14679 ve 14681 Sayılı Kararları
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri