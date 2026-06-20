YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

7583 Türk Devletleri Teşkilatına Üye Devletlerin Hükümetleri Arasında Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7584 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 198)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11444)

–– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Yönetim, Denetim ve Tasfiye Kurulu Üyelerinin Ücretleri ile Sözleşmeli ve Kapsam Dışı Personele Uygulanacak Taban ve Tavan Ücretlerin Tespitine İlişkin 29/5/2025 Tarihli ve 9904 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11445)

–– Ekli (1) Sayılı Listede İsimleri Belirtilen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinin Sınırlarının Tespit ve İlan Edilmesine, Ekli (2) Sayılı Listede İsimleri Belirtilen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Turizm Merkezlerinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi ile Sivas Kangal Balıklıçermik Turizm Merkezinin İptal Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11446)

–– 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1 inci, 3 üncü ve 4 üncü Maddeleri Kapsamına Giren Eylemler veya Terörle Mücadele Kapsamında Yürütülen Faaliyetler Nedeniyle Zarar Gören Gerçek Kişiler ile Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci ve Geçici 4 üncü Maddeleri ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesine Dayanarak Yaptıkları Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin, 4/6/2025 Tarihli ve 9975 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Uzatılan Sürenin Bitiminden İtibaren Bir Yıl Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11447)

–– Manisa İli Sınırları İçerisinde Yer Alan 2025-İR-01 Numaralı Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat Sahası İçinde Kalan Salihli JES 1-2-3 Tesisinin Elektrik Üretim Santraline Kuyulardan Elde Edilen Akışkanı Taşıyacak Boru Hattının İnşası ve Bu Suretle Jeotermal Elektrik Enerjisi Yatırımının Devamının Sağlanması Amacıyla Bulunduğu Yer ile Ada ve Parsel Numarası Belirtilen Taşınmazın, Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11448)

–– Çorum İli, Sungurlu İlçesinde Kurulacak OSB RM/A Doğal Gaz Dağıtım Tesisinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11449)

–– Muğla İli, Yatağan ve Menteşe İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan S:62689 Sayılı IV. Grup Maden (Linyit, Boksit) İşletme Ruhsatlı Sahada, Ruhsata Konu Maden Üretimine Devam Edilebilmesi İçin İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11450)

–– Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına Ait AR/TPO/K/M44-b4 Pafta Numaralı Petrol Arama Ruhsatında Açılması Planlanan Kazıktepe-3 Kuyusunun Lokasyon Sahası ve Yolunun Yapımı Amacıyla Diyarbakır İli, Çınar İlçesinde Bulunan Taşınmazın Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11451)

–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11452)

–– Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sensörler ve Aktüatörler Araştırma Enstitüsünün Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11453)

–– 154 kV Alaşehir-Eşme Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11454)

–– 154 kV Merzifon-Samsun-1 (1. Devre) Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11455)

–– Cezayir’in 15 Yaşından Küçük ve 50 Yaşından Büyük Umuma Mahsus Pasaport Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Her 180 Gün İçinde Azami 90 Gün İkamet Süreli Turistik Amaçlı Seyahatlerinde ve Transit Geçişlerinde Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11456)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 11457, 11458, 11459, 11460, 11461, 11462, 11463, 11464, 11465, 11466, 11467)

–– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 11468)

YÖNETMELİK

–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri, Büro Tescil ve Meslekî Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

–– 2018/3 Sayılı Genelge ile İlgili 2026/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞ

–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2026/5)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/06/2026 Tarihli ve 14671, 14676, 14677, 14678, 14679 ve 14681 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri