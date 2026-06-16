Reyting sonuçları 15 Haziran Pazartesi || Hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte detaylı liste
Reyting sonuçları 15 Haziran güncel liste... Dün ekrana gelen yapımların ardından medya gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri merak içerisinde "Hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?" sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki geçtiğimiz akşam ekrana gelen, Güldür Güldür Show, Survivor Ünlüler Gönüllüler ve Dünya Kupası maçları listenin şekillenmesinde etkili oldu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel reyting sonuçları...
Giriş: 16 Haziran 2026 - 08:43 Güncelleme:
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Reyting sonuçları AB ve Total listesi dün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulanıp araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Merak edenler için 15 Haziran güncel reyting listesini haberimizde derledik. İşte 15 Haziran AB ve total reyting sonuç listesi...
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AB REYTİNG SONUÇLARI
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TOTAL REYTİNG SONUÇLARI