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        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 17 HAZİRAN - ÇARŞAMBA || Dün akşam hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Güldür Güldür Show, Survivor, Dünya Kupası Maçları, Müge Anlı ile Tatlı Sert kaçıncı oldu?

        REYTİNG SONUÇLARI 17 HAZİRAN - ÇARŞAMBA || Dün akşam hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte detaylı liste

        Reyting sonuçları 17 Haziran sıralaması açıklandı mı, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından medya gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri merak içerisinde "Hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?" sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki geçtiğimiz güm ekrana gelen, Güldür Güldür Show, Survivor, Dünya Kupası Maçları, Müge Anlı ile Tatlı Sert listenin şekillenmesinde etkili oldu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 17 Haziran reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 08:58 Güncelleme:
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        1

        Reyting sonuçları AB ve Total listesi dün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulanıp araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Listede üldür Güldür Show, Survivor, Dünya Kupası Maçları, Müge Anlı ile Tatlı Sert ilk sırlarda yer aldı. Merak edenler için 17 Haziran güncel reyting listesini haberimizde derledik.

        2

        AB REYTİNG SONUÇLARI

        3

        TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        4

        ABC1 REYTİNG SONUÇLARI

        5
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