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        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 22 TEMMUZ AB VE TOTAL SIRALAMA || Doğanın Kanunu - Var mısın Yok musun - MasterChef Türkiye hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

        REYTİNG SONUÇLARI 22 TEMMUZ AB VE TOTAL SIRALAMA || Doğanın Kanunu - Var mısın Yok musun - MasterChef Türkiye hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

        Reyting sonuçları 22 Temmuz AB ve total sıralama güncel listesi geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulananlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Dün ekrana gelen yapımlar arasında özellikle Doğanın Kanunu - Var mısın Yok musun - MasterChef Türkiye AB, Total ve ABC1 kategorilerine damgasını vurdu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 22 Temmuz AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 11:50 Güncelleme:
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        1

        Reyting sonuçları AB ve Total listesi dün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulanıp araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki dün ekrana gelen yapımlar arasında özellikle Reyting sonuçları 22 Temmuz AB ve total sıralama güncel listesi geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulananlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Dün ekrana gelen yapımlar arasında özellikle Doğanın Kanunu - Var mısın Yok musun - MasterChef AB, Total ve ABC1 kategorilerine damgasını vurdu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 22 Temmuz AB ve total reyting sıralaması...

        2

        AB REYTİNG SONUÇLARI 22 TEMMUZ

        1 DOGANIN KANUNU
        2 BASAKSEHIR-INTER TURKU UEFA AVRUPA KONFERANS LIGI KARSILASMASI
        3 MASTERCHEF TURKIYE
        4 VAR MISIN YOK MUSUN
        5 NOW ANA HABER
        6 DOGANIN KANUNU (OZET)
        7 BUZ KAPANI (Y.S)
        8 GULDUR GULDUR SHOW (TKR)
        9 INEK SABAN (T.S)
        10 SHOW ANA HABER
        3

        TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 22 TEMMUZ

        1 DOGANIN KANUNU
        2 VAR MISIN YOK MUSUN
        3 BASAKSEHIR-INTER TURKU UEFA AVRUPA KONFERANS LIGI KARSILASMASI
        4 MASTERCHEF TURKIYE
        5 DOGANIN KANUNU (OZET)
        6 NOW ANA HABER
        7 BUZ KAPANI (Y.S)
        8 VAR MISIN YOK MUSUN OZEL
        9 INEK SABAN (T.S)
        10 SHOW ANA HABER
        4

        ABC-1 REYTİNG SONUÇLARI 22 TEMMUZ

        1 DOGANIN KANUNU
        2 VAR MISIN YOK MUSUN
        3 BASAKSEHIR-INTER TURKU UEFA AVRUPA KONFERANS LIGI KARSILASMASI
        4 MASTERCHEF TURKIYE
        5 NOW ANA HABER
        6 BUZ KAPANI (Y.S)
        7 DOGANIN KANUNU (OZET)
        8 VAR MISIN YOK MUSUN OZEL
        9 GULDUR GULDUR SHOW (TKR)
        10 KANAL D ANA HABER
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