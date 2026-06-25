Reyting sonuçları AB ve Total listesi dün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulanıp araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki dün ekrana gelen "Muhtemel Aşka, Müge Anlı İle Tatlı Sert, Doğannın Kanunu, MasterChef" yapımları reyting listesinde ilk sıralara yerleşti. Merak edenler için 24 Haziran güncel reyting listesini haberimizde derledik. İşte 24 Haziran AB ve total reyting sonuç listesi...