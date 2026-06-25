REYTİNG SONUÇLARI 24 HAZİRAN AB VE TOTAL LİSTE || Hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
Reyting sonuçları 24 Haziran güncel liste... Dün ekrana gelen yapımların ardından medya gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri merak içerisinde "Hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?" sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki geçtiğimiz akşam ekrana gelen, Muhtemel Aşka, Müge Anlı İle Tatlı Sert, Doğannın Kanunu, MasterChef listenin şekillenmesinde etkili oldu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 24 Haziran reyting sonuçları...
Giriş: 25 Haziran 2026 - 08:47 Güncelleme:
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Reyting sonuçları AB ve Total listesi dün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulanıp araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki dün ekrana gelen "Muhtemel Aşka, Müge Anlı İle Tatlı Sert, Doğannın Kanunu, MasterChef" yapımları reyting listesinde ilk sıralara yerleşti. Merak edenler için 24 Haziran güncel reyting listesini haberimizde derledik. İşte 24 Haziran AB ve total reyting sonuç listesi...
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AB REYTİNG SONUÇLARI 24 HAZİRAN
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TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 24 HAZİRAN