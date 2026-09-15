Reyting sonuçları 9 Eylül Çarşamba || MasterChef - Sevdan Bir Ateş - Galatasaray maçı.. Reytinglerde kaçıncı oldu?
Reyting sonuçları 9 Eylül Çarşamba günü listesi hemen her gün olduğu gibi bugün de geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki geçtiğimiz gün ekrana gelen MasterChef - Sevdan Bir Ateş - Galatasaray Sporting Lizbon maçı reytinglerde ilk sırlara yerleşti. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 9 Eylül reyting sonuçları...
Giriş: 15 Eylül 2026 - 12:30 Güncelleme:
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Reyting sonuçları 14 Eylül AB ve total sıralaması geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından belli oldu. Özellikle geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımlar arasında Uzak Şehir - Altı Üstü İstanbul - Müge Anlı maçı AB, Total ve ABC1 kategorilerine damgasını vurdu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 14 Eylül AB ve total reyting sıralaması...
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TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 14 EYLÜL1 UZAK SEHIR 2 ALTI USTU ISTANBUL 3 UZAK SEHIR (OZET) 4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT 5 ALTI USTU ISTANBUL (OZET) 6 ESRA EROL'DA 7 ATV ANA HABER 8 OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER 9 MASTERCHEF TURKIYE 10 KANAL D ANA HABER
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AB REYTİNG SONUÇLARI 14 EYLÜL1 UZAK SEHIR 2 UZAK SEHIR (OZET) 3 ALTI USTU ISTANBUL 4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT 5 OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER 6 EVLILIK GUZELDIR 7 MASTERCHEF TURKIYE 8 ALTI USTU ISTANBUL (OZET) 9 KANAL D ANA HABER 10 ESRA EROL'DA