SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı kapsamında yapacağı 26 bin 673 personel alımı, sağlık alanında görev almak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Bakanlık bünyesinde gerçekleştirilecek alımların hastanelerden acil sağlık hizmetlerine, ilçe sağlık müdürlüklerinden toplum sağlığı merkezleri ve sağlık evlerine kadar farklı birimlerde değerlendirilmesi bekleniyor. Sağlık hizmetlerinde iş gücünü artırması hedeflenen yeni istihdam süreciyle birlikte, başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve branş kontenjanlarına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 2026 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, hangi branşlarda alım yapılacak? İşte merak edilen ayrıntılar…
Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılına ilişkin personel alım planı, sağlık alanında görev almak isteyen binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. Bakanlık bünyesinde toplam 26 bin 673 yeni personel istihdam edilmesi planlanırken, alımların hastaneler, acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ve sağlık evleri gibi farklı birimlerde yapılması bekleniyor. Sağlık hizmetlerinde insan kaynağını güçlendirmeyi hedefleyen süreçte, adayların gündeminde başvuru tarihleri, kadro dağılımı, branş kontenjanları ve tercih şartları yer alıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 2026 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, hangi branşlarda kontenjan açılacak? İşte başvuru sürecine ilişkin beklenen detaylar…
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı.
Başvuru takvimi ile tercih işlemlerine ilişkin net bilgilerin, ÖSYM tarafından açıklanacak KPSS tercih kılavuzuyla duyurulması bekleniyor.
BAKAN MEMİŞOĞLU PERSONEL ALIMI DUYURUSU
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, KPSS sürecinin tamamlanmasının ardından yeni sağlık personeli alımı yapılacağını açıkladı. Bu gelişme sonrası adaylar, Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM’den gelecek resmi açıklamaları yakından takip etmeye başladı.
Tercih ve yerleştirme süreci genellikle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanacak kılavuz doğrultusunda netleşecek.