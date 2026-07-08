SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılına ilişkin personel alım planı, sağlık alanında görev almak isteyen binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. Bakanlık bünyesinde toplam 26 bin 673 yeni personel istihdam edilmesi planlanırken, alımların hastaneler, acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ve sağlık evleri gibi farklı birimlerde yapılması bekleniyor. Sağlık hizmetlerinde insan kaynağını güçlendirmeyi hedefleyen süreçte, adayların gündeminde başvuru tarihleri, kadro dağılımı, branş kontenjanları ve tercih şartları yer alıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 2026 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, hangi branşlarda kontenjan açılacak? İşte başvuru sürecine ilişkin beklenen detaylar…