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        Haberler Bilgi SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON DURUM: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları belli oldu mu?

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON DURUM: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları belli oldu mu?

        Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı personel alımı sürecine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bakanlık tarafından yapılması planlanan 26 bin 673 kişilik istihdam kapsamında, hangi branşlarda alım yapılacağı, kontenjan dağılımı ve başvuru takvimi merak konusu oldu. Yeni dönem sağlık personeli alımına ilişkin resmi açıklamaların yapılmasıyla birlikte adayların başvuru şartları, tercih süreci ve kadro detayları da netlik kazanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 2026 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, hangi branşlarda kaç kişilik kontenjan açılacak? İşte sağlık personeli alım sürecine dair son bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 13:18 Güncelleme:
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        Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı için gerçekleştirmeyi planladığı personel alımına ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Toplam 26 bin 673 kişilik yeni istihdam kapsamında hangi sağlık hizmetleri alanlarında alım yapılacağı, kadro dağılımının nasıl olacağı ve başvuru sürecinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor.. Peki, Sağlık Bakanlığı 2026 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru tarihleri ve şartları belli oldu mu? İşte 2026 sağlık personeli alımına dair son gelişmeler...

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        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hekim dışındaki sağlık personeline yönelik yeni alımların Eylül 2026’da yapılacak KPSS sonrasında gündeme alınacağını duyurdu.

        Açıklamaya göre, gerekli planlamaların sınavın ardından tamamlanması ve personel alım sürecinin 2026 yılının sonuna doğru başlatılması öngörülüyor.

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        26 BİN 673 SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, KPSS sürecinin tamamlanmasının ardından yeni sağlık personeli alımı yapılacağını açıkladı. Bu gelişme sonrası adaylar, Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM’den gelecek resmi açıklamaları yakından takip etmeye başladı.

        Tercih ve yerleştirme süreci, başvuru şartları ve tüm detaylar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanacak kılavuz doğrultusunda netleşecek.

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        BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL?

        İstihdam kapsamında alınacak 26 bin 673 personelin branş ve kadro dağılımı şu şekilde:

        Uzman Doktor: 22 bin 983

        Doktor: 3 bin 652

        Sağlık Teknikeri: 25

        Ebe: 9

        Hemşire: 2

        Diyetisyen: 1

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