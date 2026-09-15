SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON DURUM: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı için gerçekleştirmeyi planladığı personel alımına ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Toplam 26 bin 673 kişilik yeni istihdam kapsamında hangi sağlık hizmetleri alanlarında alım yapılacağı, kadro dağılımının nasıl olacağı ve başvuru sürecinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor.. Peki, Sağlık Bakanlığı 2026 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru tarihleri ve şartları belli oldu mu? İşte 2026 sağlık personeli alımına dair son gelişmeler...