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        Haberler Bilgi Magazin Sağlık Oluversin Gari filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sağlık Oluversin Gari filmi ne zaman, nerede çekildi?

        Sağlık Oluversin Gari filmi konusu ve oyuncuları: Sağlık Oluversin Gari filmi nerede çekildi?

        Sağlık Oluversin Gari filmi, 21 Haziran Pazar günü televizyon ekranlarında yeniden izleyici ile buluşuyor. Komedi türündeki yapım, bir sahil kasabasında yaşanan sıra dışı olayları konu alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Hasan Doğan otururken, senaryosu da Murat Gürvardar tarafından kaleme alınmıştır. Peki, Sağlık Oluversin Gari filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Sağlık Oluversin Gari filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 19:41 Güncelleme:
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        Sağlık Oluversin Gari, bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Eğlenceli senaryosu ve sıcak Ege atmosferiyle dikkat çeken yapım, geniş bir oyuncu kadrosuna sahip. Filmde yaşanan olaylar izleyicilere hem kahkaha hem de macera dolu anlar sunuyor. Peki, Sağlık Oluversin Gari filmi ne zaman, nerede çekildi? İşte detaylar...

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        SAĞLIK OLUVERSİN GARİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Sağlık Oluversin Gari, Ege'de küçük ve sakin bir sahil kasabasında geçen eğlenceli olayları konu alıyor. Kasabanın sevilen sağlık ocağı çalışanları ve bölge halkı, birbirinden ilginç gelişmelerin içinde kendilerini buluyor. Yanlış anlaşılmalar, komik tesadüfler ve beklenmedik olaylar filmin temel hikâyesini oluşturuyor. Yapım, sıcak Ege kültürünü mizahi bir dille beyaz perdeye taşıyor.

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        SAĞLIK OLUVERSİN GARİ OYUNCULARI KİMLER?

        Alper Saldıran

        Asuman Dabak

        Burak Satıbol

        Ersin Korkut

        İnan Ulaş Torun

        Merve Sevi

        Levent Tülek

        Selahattin Taşdöğen

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        SAĞLIK OLUVERSİN GARİ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

        Sağlık Oluversin Gari filmi 2021 yılında çekildi ve aynı yıl sinemaseverlerle buluştu. Yapım, özellikle pandemi döneminin ardından yerli komedi filmleri arasında dikkat çeken projelerden biri oldu.

        SAĞLIK OLUVERSİN GARİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Filmin çekimleri, doğal güzellikleri ve turistik yapısıyla öne çıkan Muğla ve çevresindeki bölgelerde gerçekleştirildi. Ege'nin sahil kasabalarını yansıtan görüntüler filmin atmosferine önemli katkı sağladı. Özellikle kıyı bölgeleri ve doğal mekânlar, yapımın sıcak ve samimi havasını güçlendiren unsurlar arasında yer aldı.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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