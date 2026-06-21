Sağlık Oluversin Gari, bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Eğlenceli senaryosu ve sıcak Ege atmosferiyle dikkat çeken yapım, geniş bir oyuncu kadrosuna sahip. Filmde yaşanan olaylar izleyicilere hem kahkaha hem de macera dolu anlar sunuyor. Peki, Sağlık Oluversin Gari filmi ne zaman, nerede çekildi? İşte detaylar...