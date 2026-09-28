Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Eylül Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Haftanın ilk gününde Sayısal Loto sonuçları araştırılıyor. Kazandıran numaralar canlı ve noter huzurunda açıklanıyor. En son çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam 710.436.186,95 TL ikramiye devretti. Aynı zamanda 5 bilenler, 4 bilenler, 3 bilenler ve 2 bilenler diğer ikramiyelerin sahibi oldu. Şimdi ise gözler 28 Eylül 2026 Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranında. Peki, 28 Eylül Sayısal Loto sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar
Çılgın Sayısal Loto 28 Eylül Pazartesi çekiliş sonuçları Milli Piyango Online tarafından yapılan çekilişin hemen ardından açıklanıyor. Kuponlarını dolduran vatandaşlar Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. 6 bilenin çıkmadığı gecede dev ikramiye 710 milyon TL'yi aşarak rekor kırdı. Peki Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Eylül Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Sayısal Loto sonuçları saat 21.30’da yapılan çekiliş sonucunda belli olacak.
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal Loto’da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star’ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto’yu da oynamak mecburidir.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangoonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Çılgın Sayısal Loto oyununda;
Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur
Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır
Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.