ŞOK 13 Haziran 2026 aktüel kataloğu yayında: Bu Cumartesi ŞOK markete Playstation 5, Oyuncu Klavyesi, Epilasyon aleti geliyor!
ŞOK marketin 13 Haziran tarihli aktüel kataloğu yayımlandı. Bu Cumartesi itibarıyla ŞOK marketlerde kişisel bakım ürünlerinden teknoloji aletlerine, yatak odası eşyalarından temizlik malzemelerine, elektronik ürünlerden oyuncu ekipmanlarına kadar pek çok seçenek raflardaki yerini alacak. İşte 13 Haziran 2026 Cumartesi gününe özel ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve öne çıkan fırsatlar…
ŞOK 13 Haziran 2026 Cumartesi fırsatları aktüel ürünler kataloğu duyuruldu. Bu Cumartesi itibarıyla tüm ŞOK marketlerde kişisel bakım ürünlerinden teknolojik cihazlara, yatak odası eşyalarından temizlik ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi satışa sunulacak. Kampanya kapsamında PlayStation 5, PS5 oyun kolu, MacBook, oyuncu klavyesi, oyuncu kulaklığı, epilasyon cihazı, buhar kazanlı ütü ve ıslak-kuru şarjlı dikey süpürge gibi dikkat çeken ürünler de raflardaki yerini alacak. İşte 13 Haziran 2026 Cumartesi gününe özel ŞOK aktüel broşürü ve ürün fiyatları haberimizde…
ŞOK 13 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU
Kiwi Döner Başlıklı Diş Fırçası 399 TL
Aprilla Pro Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 899 TL
Evo 4in1 Vücut Bakım Cihazı 399 TL
Evo Manikür Pedikür Seti 249 TL
Evo Oje Kurutucu 199 TL
Evo Led Işıklı Ayna 149 TL
Evo Led Işıklı Cımbız 100 TL
Aprilla 5i 1 Arada Yüz Bakım Seti 199 TL
Aprilla Dijital Banyo Baskülü 299 TL
Aprilla Vakumlu Siyah Nokta Cihazı 299 TL
Forever Şarjlı Saç Düzleştirici Tarak 199 TL
Piranha Pelüşlü Bluetooth Hoparlör 599 TL
Torima Burun Kılı Kesme Makinesi 249 TL
Torima Deniz Kabuk Figürlü Takı ve Müzik Kutusu 299 TL
Çift Kişilik Penye Lastikli Çarşaf 249 TL
Tek Kişilik Penye Lastikli Çarşaf 199 TL
80x150 cm Dinarsu Kilim 349 TL
Punch İşlemeli Kırlent Kılıfı Püsküllü 169 TL
Punch İşlemeli Runner Püsküllü 169 TL
ABS Kabin Boy Valiz 799 TL
ABS Ort Boy Valiz 899 TL
ABS Büyük Boy Valiz 999 TL
Sineklik Tek Kanat 50 TL
Kadın / Erkek Terlik 149 TL
Sineklik Çift Kanat 75 TL
Tefal Perfectmix 1200 W 2 Litre Yüksek Hızlı Smoothie Blender 6.299 TL
Philips Aqua Trio XW9463/11 Islak Kuru Şarjlı Dikey Süpürge 28.999 TL
Rowenta Ultimate Experience Maestria Saç Kurutma Makinesi 5.499 TL
Philips Lumea SenseIQ Series 9900 BRI950/02 IPL 16.999 TL
Philips HR1863/20 Viva Collection 700 W Katı Meyve Sıkacağı 5.999 TL
SONY Playstation 5 Digital Edition 1 TB Oyun Konsolu 30.999 TL
HP Probook 440 14' G10 Notebook 256 GB Gümüş 32.999 TL
Sony DualSense Siyah Kablosuz PS5 Oyun Kolu 4.399 TL
Razer Blackshark V2 PRO Kablosuz Mikrofonlu Kulak Üstü Oyuncu Kulaklığı Beyaz / Siyah 8.499 TL
Razer BlackWidow V4 RGB Green Switch Kablolu Mekanik Oyuncu Klavyesi 3.699 TL