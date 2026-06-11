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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK 13 Haziran 2026 aktüel kataloğu: ŞOK Cumartesi fırsatlarında indirimli ürünler neler? ŞOK markete Playstation 5, Oyuncu Klavyesi, Epilasyon aleti geliyor!

        ŞOK 13 Haziran 2026 aktüel kataloğu yayında: Bu Cumartesi ŞOK markete Playstation 5, Oyuncu Klavyesi, Epilasyon aleti geliyor!

        ŞOK marketin 13 Haziran tarihli aktüel kataloğu yayımlandı. Bu Cumartesi itibarıyla ŞOK marketlerde kişisel bakım ürünlerinden teknoloji aletlerine, yatak odası eşyalarından temizlik malzemelerine, elektronik ürünlerden oyuncu ekipmanlarına kadar pek çok seçenek raflardaki yerini alacak. İşte 13 Haziran 2026 Cumartesi gününe özel ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve öne çıkan fırsatlar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 17:40 Güncelleme:
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        ŞOK 13 Haziran 2026 Cumartesi fırsatları aktüel ürünler kataloğu duyuruldu. Bu Cumartesi itibarıyla tüm ŞOK marketlerde kişisel bakım ürünlerinden teknolojik cihazlara, yatak odası eşyalarından temizlik ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi satışa sunulacak. Kampanya kapsamında PlayStation 5, PS5 oyun kolu, MacBook, oyuncu klavyesi, oyuncu kulaklığı, epilasyon cihazı, buhar kazanlı ütü ve ıslak-kuru şarjlı dikey süpürge gibi dikkat çeken ürünler de raflardaki yerini alacak. İşte 13 Haziran 2026 Cumartesi gününe özel ŞOK aktüel broşürü ve ürün fiyatları haberimizde…

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        ŞOK 13 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU

        Kiwi Döner Başlıklı Diş Fırçası 399 TL

        Aprilla Pro Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 899 TL

        Evo 4in1 Vücut Bakım Cihazı 399 TL

        Evo Manikür Pedikür Seti 249 TL

        Evo Oje Kurutucu 199 TL

        Evo Led Işıklı Ayna 149 TL

        Evo Led Işıklı Cımbız 100 TL

        Aprilla 5i 1 Arada Yüz Bakım Seti 199 TL

        Aprilla Dijital Banyo Baskülü 299 TL

        Aprilla Vakumlu Siyah Nokta Cihazı 299 TL

        Forever Şarjlı Saç Düzleştirici Tarak 199 TL

        Piranha Pelüşlü Bluetooth Hoparlör 599 TL

        Torima Burun Kılı Kesme Makinesi 249 TL

        Torima Deniz Kabuk Figürlü Takı ve Müzik Kutusu 299 TL

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        Çift Kişilik Penye Lastikli Çarşaf 249 TL

        Tek Kişilik Penye Lastikli Çarşaf 199 TL

        80x150 cm Dinarsu Kilim 349 TL

        Punch İşlemeli Kırlent Kılıfı Püsküllü 169 TL

        Punch İşlemeli Runner Püsküllü 169 TL

        ABS Kabin Boy Valiz 799 TL

        ABS Ort Boy Valiz 899 TL

        ABS Büyük Boy Valiz 999 TL

        Sineklik Tek Kanat 50 TL

        Kadın / Erkek Terlik 149 TL

        Sineklik Çift Kanat 75 TL

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        Tefal Perfectmix 1200 W 2 Litre Yüksek Hızlı Smoothie Blender 6.299 TL

        Philips Aqua Trio XW9463/11 Islak Kuru Şarjlı Dikey Süpürge 28.999 TL

        Rowenta Ultimate Experience Maestria Saç Kurutma Makinesi 5.499 TL

        Philips Lumea SenseIQ Series 9900 BRI950/02 IPL 16.999 TL

        Philips HR1863/20 Viva Collection 700 W Katı Meyve Sıkacağı 5.999 TL

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        SONY Playstation 5 Digital Edition 1 TB Oyun Konsolu 30.999 TL

        HP Probook 440 14' G10 Notebook 256 GB Gümüş 32.999 TL

        Sony DualSense Siyah Kablosuz PS5 Oyun Kolu 4.399 TL

        Razer Blackshark V2 PRO Kablosuz Mikrofonlu Kulak Üstü Oyuncu Kulaklığı Beyaz / Siyah 8.499 TL

        Razer BlackWidow V4 RGB Green Switch Kablolu Mekanik Oyuncu Klavyesi 3.699 TL

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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