On Numara sonuçları açıklandı 24 Temmuz Cuma! On Numara sonucu sorgulama ekranı
On Numara çekiliş sonuçları, 24 Temmuz 2026 Cuma akşamı şans oyunu tutkunları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Haftanın son On Numara çekilişinin tamamlanmasının ardından kazandıran numaralar belli oldu. Büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyenler On Numara sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Çekilişte belirlenen numaralar, Milli Piyango Online sistemi üzerinden erişime açıldı. Peki, 24 Temmuz 2026 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler oldu? İşte 24 Temmuz 2026 On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar...
24 Temmuz 2026 Cuma günü gerçekleştirilen On Numara çekilişinin ardından sonuçlar belli oldu. Her hafta olduğu gibi bu hafta da binlerce kişi büyük ikramiye umuduyla çekilişi yakından takip etti. Çekiliş tamamlandıktan sonra kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı erişime açıldı. Sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, resmi sorgulama ekranı üzerinden biletlerini kontrol edebiliyor. Peki, On Numara çekilişinde hangi numaralar çıktı, büyük ikramiye hangi bilete isabet etti? İşte 24 Temmuz 2026 On Numara çekiliş sonuçlarıyla ilgili tüm detaylar.
24 TEMMUZ 2026 ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI
24 Temmuz 2026 Cuma günü gerçekleştirilen On Numara çekilişinin ardından sonuçlar yayımlandı. Çekilişe katılan vatandaşlar, kazandıran numaraları resmi sonuç ekranı üzerinden görüntüleyebiliyor. Açıklanan sonuçlarla birlikte ikramiye kazanan biletler de sorgulanabiliyor.
İşte On Numara'da kazandıran numaralar:
7 - 13 - 19 - 22 - 33 - 35 - 36 - 37 - 42 - 50 - 52
57 - 58 - 59 - 60 - 63 - 69 - 72 - 73 - 77 - 79 - 80
ON NUMARA SONUCU SORGULAMA EKRANI
On Numara çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebiliyor. Vatandaşlar, bilet numaralarını girerek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını saniyeler içinde kontrol edebiliyor.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
Sen Seç!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal!
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.