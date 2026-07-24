Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam On Numara sonuçları açıklandı 24 Temmuz Cuma! On Numara sonucu sorgulama ekranı

        On Numara sonuçları açıklandı 24 Temmuz Cuma! On Numara sonucu sorgulama ekranı

        On Numara çekiliş sonuçları, 24 Temmuz 2026 Cuma akşamı şans oyunu tutkunları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Haftanın son On Numara çekilişinin tamamlanmasının ardından kazandıran numaralar belli oldu. Büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyenler On Numara sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Çekilişte belirlenen numaralar, Milli Piyango Online sistemi üzerinden erişime açıldı. Peki, 24 Temmuz 2026 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler oldu? İşte 24 Temmuz 2026 On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 20:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        24 Temmuz 2026 Cuma günü gerçekleştirilen On Numara çekilişinin ardından sonuçlar belli oldu. Her hafta olduğu gibi bu hafta da binlerce kişi büyük ikramiye umuduyla çekilişi yakından takip etti. Çekiliş tamamlandıktan sonra kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı erişime açıldı. Sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, resmi sorgulama ekranı üzerinden biletlerini kontrol edebiliyor. Peki, On Numara çekilişinde hangi numaralar çıktı, büyük ikramiye hangi bilete isabet etti? İşte 24 Temmuz 2026 On Numara çekiliş sonuçlarıyla ilgili tüm detaylar.

        2

        24 TEMMUZ 2026 ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

         

        24 Temmuz 2026 Cuma günü gerçekleştirilen On Numara çekilişinin ardından sonuçlar yayımlandı. Çekilişe katılan vatandaşlar, kazandıran numaraları resmi sonuç ekranı üzerinden görüntüleyebiliyor. Açıklanan sonuçlarla birlikte ikramiye kazanan biletler de sorgulanabiliyor.

        İşte On Numara'da kazandıran numaralar:

        7 - 13 - 19 - 22 - 33 -  35 - 36 - 37 - 42 - 50 - 52 

        57 - 58 -  59 - 60 - 63 - 69 - 72 - 73 - 77 - 79 - 80

        3

        ON NUMARA SONUCU SORGULAMA EKRANI

         

        On Numara çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebiliyor. Vatandaşlar, bilet numaralarını girerek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını saniyeler içinde kontrol edebiliyor.

         

        4

        ON NUMARA NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:

        Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

         

        Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

        Sen Seç!

        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

        Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

         

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

        5

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İptal!

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

         

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Gündem - 23 Temmuz 2026 (Yeni Parti İlk Seçimde Ne Yapar?)

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'e destek mi verdi? CHP'den 94 vekil Yeni Parti'ye geçerse hazine yardımı nasıl bölünebilir? Siyasetin finansmanı nasıl olmalı? CHP'nin "parası" paylaşılacak mı? Hazine partilere para vermeli mi? CHP ana muhalefetten düşecek mi? Yeni parti artık ana muhale...
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığına artış
        En düşük emekli aylığına artış
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Verşinin Habertürk'e konuştu
        Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Verşinin Habertürk'e konuştu
        4 isim bugün ifade verecek
        4 isim bugün ifade verecek
        Bugün Ne Oldu? 24 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 24 Temmuz 2026 haberleri
        LeBron James yeni takımını açıkladı!
        LeBron James yeni takımını açıkladı!
        Askere giden işçinin hakları
        Askere giden işçinin hakları
        Beşiktaş, Keito Nakamura için devrede!
        Beşiktaş, Keito Nakamura için devrede!
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Babaannenin akılalmaz oyunu! Nazar'a Ahmet diye hitap etmiş
        Babaannenin akılalmaz oyunu! Nazar'a Ahmet diye hitap etmiş
        Olası SPK cezalarına karşı önlem
        Olası SPK cezalarına karşı önlem
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        Futbolun patronu FIFA’nın yarım asırlık kirli oyunu
        Futbolun patronu FIFA’nın yarım asırlık kirli oyunu
        WSJ: Trump'ın sabrı tükendi, Tahran'a karşı intikam moduna geçti
        WSJ: Trump'ın sabrı tükendi, Tahran'a karşı intikam moduna geçti
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        Hayranlarını şaşırttı
        Hayranlarını şaşırttı